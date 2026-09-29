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Главный редактор сибирской редакции «Ъ» Михаил Кичанов госпитализирован после ДТП

Наш коллега, главный редактор сибирской редакции «Ъ» Михаил Кичанов, вечером 24 сентября попал в ДТП. В настоящее время он находится в больнице, перенес сложную операцию.

Полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего.

Все сотрудники Издательского дома «Ъ» переживают за Михаила и желают ему скорейшего выздоровления. Сибирская редакция «Ъ» благодарит коллег и Союз журналистов за теплые слова поддержки и желание помочь.

«Ъ-Сибирь»

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