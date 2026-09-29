Двух новосибирцев осудят за кражу у пенсионеров 25 млн рублей

Колыванский райсуд Новосибирской области рассмотрит уголовное дело в отношении двух местных жителей по делу о хищении свыше 25 млн руб. у пенсионеров. Им вменяют в вину мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в 2025 году фигуранты дела исполняли роли курьера и наблюдателя. По заданию куратора за денежное вознаграждение они звонили пенсионерам. Во время телефонных звонков злоумышленники представлялись госслужащими или сотрудниками силовых структур и убеждали жертв передать деньги курьеру, чтобы перевести средства на безопасный счет.

От действий мошенников пострадали четверо жителей Новосибирской и Томской областей.

Александра Стрелкова