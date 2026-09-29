«Единая Россия» предлагает переизбрать Александра Романенко председателем заксобрания Алтайского края

Президиум Алтайского регионального политсовета «Единой России» предложил кандидатуру Александра Романенко на пост председателя заксобрания края девятого созыва и руководителя фракции. Об этом сообщила пресс-служба краевого отделения партии. Романенко возглавляет региональный парламент с 2016 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Романенко

Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ Александр Романенко

Фото: Андрей Каспришин / Коммерсантъ

Его заместителями могут стать начальник управления Росгвардии по краю Александр Сафонов и руководитель регионального исполкома партии Иван Гладких.

Кроме того, президиум регионального политсовета «Единой России» рекомендовал сохранить посты председателей комитетов Алтайского заксобрания за рядом переизбранных депутатов.

Так, Александр Локтев может вновь возглавить комитет по бюджету и налогам, Татьяна Ильюченко — по спорту и культуре, Ирина Солнцева — по соцзащите, Игорь Панарин — по строительству и ЖКХ.

Сменить профиль работы предложено четырем зампредам — главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Владимир Пелеганчук может возглавить комитет по здравоохранению, а предприниматель Алексей Кривенко — комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии. Новыми главами еще трех комитетов могут стать ректор Алтайского государственного педагогического университета Ирина Лазаренко (образование и наука), гендиректор Барнаульского завода АТИ Артем Шамков (промышленность и предпринимательство), начальник отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества Василий Рощупкин (местное самоуправление).

По итогам выборов в алтайское заксобрание «Единая Россия» получила 17 мандатов. В парламент также прошли КПРФ — 7 мандатов, ЛДПР — 4 мандата, «Новые люди» — 4 мандата и «Справедливая Россия» — 2 мандата.

Лолита Белова