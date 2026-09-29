Президент РФ засекретил информацию о топливно-энергетическом комплексе

В России, согласно указу президента РФ Владимира Путина, ограничивается доступ к информации о работе топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Документ опубликован 28 сентября и вступил в силу с момента подписания. Как сказано в указе, меры вводятся в ответ на «недружественные и противоречащие международному праву» действия США и «примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Правительству поручено за десять дней определить перечень товаров, в отношении которых применяются положения указа.

Как следует из указа, конфиденциальной признается информация об экспорте российским юридическим лицом, включая информацию об объемах и наименованиях товара, ценах, данных о поставщиках и покупателях, маршрутах доставки и условиях контрактов, перевалочных пунктах и сроках поставки.

Кроме того, ограничивается доступ к агрегированной информации таможенной статистики об экспорте товаров юридическим лицом, объемах переработки российскими НПЗ, а также о планируемых и заключенных компаниями контрактах на продажу бензина и дизтоплива на бирже.

Согласно указу, распространение информации, включенной в перечень, в том числе в СМИ и через интернет, разрешается только в случае раскрытия данных юридическим лицом. Предоставление названных сведений возможно по соглашению между обладателем информации и получающим к ней доступ. Информация из государственных систем должна предоставляться в соответствии с типовым регламентом автоматизированной обработки информации. Регламент также поручено разработать правительству. Ответственность за нарушения требований в указе не уточняется.

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