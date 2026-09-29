OTP Group рассматривает возможность сворачивания банковского бизнеса в России

Венгерская OTP Group рассматривает вариант полного ухода из России, сообщило агентство Bloomberg 28 сентября. В группе подтвердили “Ъ” эту информацию, отметив, что начали пересмотр стратегии в отношении российского рынка, включая возможность полного выхода из него, «учитывая стратегический интерес к региону Балтии и ограниченный прогресс в выводе дополнительных дивидендов из России за последний год». OTP Group собирается завершить процесс в течение года. Однако быстрый выход ОТП из России в течение нескольких месяцев эксперты не считают реалистичным. В случае прямой продажи даже исходя из текущих показателей потенциальный возврат капитала составит лишь 6,5 млрд руб.

Доля российского банка в чистой прибыли венгерской группы в последние годы уверенно росла. Так, с 2018 по 2022 год она не превышала 10%, в 2023 году выросла до 10,2%, в 2024 году — до 12,7%, в 2025 году — до 17,6%, а в первом полугодии 2026 года достигла 18,3%. Кроме того, в 2023–2025 годах ОТП-банк почти каждый квартал выплачивал дивиденды материнской группе, а их общий объем составил около 68 млрд руб.

Пересмотр стратегии не является первым шагом OTP к сокращению операций в России. С конца 2022 года число его офисов сократилось практически на 40%, а к концу 2026 года он планировал оставить всего 60 отделений. После 2022 года группа прекратила выдачу новых корпоративных кредитов, в результате портфель сократился с 28 млрд руб. на конец 2021 года до 7 млрд руб. на конец 2022-го. Вместе с тем банк расширял кредитование физических лиц. По данным МСФО, валовый объем розничных кредитов на середину 2026 года достиг 411 млрд руб., на 28% больше, чем год назад, и в три раза больше, чем в начале 2023 года. При этом большую часть портфеля занимали автокредиты (182 млрд руб.) и POS-кредиты (165,7 млрд руб.).

Подробнее — в материале «Ъ» «OTP Group стремится в Прибалтику».