NASA вновь отправит в космос проблемный Starliner от Boeing

Американское космическое агентство NASA объявило о планировании новых миссий, в которых будет использоваться многоразовый космический корабль Starliner компании Boeing.

«Мы тесно сотрудничали с Boeing, чтобы устранить проблемы, выявленные во время предыдущих полетов Starliner, и рассчитываем вернуть этот корабль к полетам для поддержки Международной космической станции и будущих коммерческих объектов»,— заявил руководитель NASA Джаред Айзекман.

В последний раз Starliner использовался в июне 2024 года, чтобы доставить космонавтов Суни Уильямс и Бутча Уилмора на МКС. Изначально миссия была рассчитана всего на 8–14 дней, но на орбите у двигательной установки корабля возникли неполадки, и его нельзя было использовать для возвращения людей на Землю. Из-за этого космонавты задержались на борту МКС на девять месяцев. Их вернули на Землю в составе экипажа корабля Crew Dragon.

Первая миссия со Starliner, которую планируется провести не ранее декабря, будет беспилотной. Корабль снова отправится к МКС, «чтобы подтвердить эффективность внесенных в конструкцию корабля улучшений», заявил господин Айзекман. Пилотируемую миссию Starliner-2 NASA планирует провести в 2028 году.