NASA вновь отправит в космос проблемный Starliner от Boeing
NASA объявило о планах задействовать в миссиях проблемный корабль от Boeing
Американское космическое агентство NASA объявило о планировании новых миссий, в которых будет использоваться многоразовый космический корабль Starliner компании Boeing.
«Мы тесно сотрудничали с Boeing, чтобы устранить проблемы, выявленные во время предыдущих полетов Starliner, и рассчитываем вернуть этот корабль к полетам для поддержки Международной космической станции и будущих коммерческих объектов»,— заявил руководитель NASA Джаред Айзекман.
В последний раз Starliner использовался в июне 2024 года, чтобы доставить космонавтов Суни Уильямс и Бутча Уилмора на МКС. Изначально миссия была рассчитана всего на 8–14 дней, но на орбите у двигательной установки корабля возникли неполадки, и его нельзя было использовать для возвращения людей на Землю. Из-за этого космонавты задержались на борту МКС на девять месяцев. Их вернули на Землю в составе экипажа корабля Crew Dragon.
Первая миссия со Starliner, которую планируется провести не ранее декабря, будет беспилотной. Корабль снова отправится к МКС, «чтобы подтвердить эффективность внесенных в конструкцию корабля улучшений», заявил господин Айзекман. Пилотируемую миссию Starliner-2 NASA планирует провести в 2028 году.
Возвращение Starliner к полетам означает поэтапную проверку корабля после серьезных отказов, а не немедленное возобновление пилотируемых миссий. Во время полета 2024 года у корабля отказали четыре двигателя, а затем обнаружили пять утечек, включая утечки гелия; устранить неполадки до возвращения экипажа не удалось, поэтому корабль вернулся автономно.
Риски были связаны не только с отдельными неисправностями. В расследовании NASA одной из основных причин назвали недостатки системной инженерии и интеграции оборудования Boeing, а наиболее тревожной проблемой — организацию руководства полетом, при которой приоритетом стала жизнеспособность программы, а не безопасность.
Поэтому беспилотный полет к МКС должен подтвердить работоспособность внесенных изменений до того, как Starliner вновь допустят к перевозке экипажа.