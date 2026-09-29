ЛДПР и «Справедливая Россия» выдвинули кандидатов на руководящие посты в Госдуме

28 сентября фракции ЛДПР и «Справедливая Россия» провели первые заседания в Думе девятого созыва, на которых выдвинули своих кандидатов в вице-спикеры и председатели комитетов. Окончательно список руководящих думских должностей определится 29 сентября, когда свои кандидатуры утвердят КПРФ, «Новые люди» и «Единая Россия».

Первой утром оперативно отзаседала фракция ЛДПР. Ее лидером был избран председатель партии Леонид Слуцкий, а на пост вице-спикера выдвинута Мария Воропаева. «На должности председателей комитетов Госдумы фракция предложила следующие кандидатуры: Элеонора Кавшар — комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, Владимир Сысоев — комитет по охране здоровья, Борис Чернышов — комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений»,— сообщила пресс-служба ЛДПР. Первые два комитета были закреплены за либерал-демократами и в восьмом созыве, а третьим ранее руководили справороссы.

В полдень на заседание фракции собралась «Справедливая Россия» (СР). Мероприятие проходило в открытом режиме, а лидер партии Сергей Миронов участвовал в нем по видеосвязи. После обсуждения итогов выборов фракция единогласно выбрала своим руководителем Сергея Миронова и рекомендовала на пост вице-спикера Александра Бабакова. На должности председателей комитетов выдвинуты Анатолий Аксаков (по финансовому рынку), Валерий Гартунг (по защите конкуренции) и Сергей Кабышев (по науке и высшему образованию). Все они занимали аналогичные посты и в предыдущем созыве.

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