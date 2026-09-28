Владимир Путин встретился в Кремле с главой ЦИК Эллой Памфиловой

28 сентября президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что она справилась со всеми вызовами, в том числе и на этой встрече.

Встреча с главой ЦИКа Эллой Памфиловой началась уже совсем вечером. А еще ждали и лидеры участвовавших в выборах партий, и глава «Росатома» Алексей Лихачев… Но дама зашла в кабинет первой.

Что ж, оргработа во время кампании была и в самом деле тяжкой (чего стоило только сначала зарегистрировать, а потом разрегистрировать «Яблоко»).

— Эта огромная работа,— подтвердил президент,— была связана не только с необходимостью организовать все, что связано с выборами, но она была связана еще и с преодолением сложностей, создаваемых нам из-за рубежа, была связана с риском. К огромному сожалению, мы с вами, и не только мы с вами, знаем, что она прошла не без потерь для сотрудников избирательных комиссий. Вся страна об этом знает.

Элла Памфилова выступила перед президентом с подробным отчетом, но предварительно, как и следовало предположить, поблагодарила его:

— Владимир Владимирович, позвольте мне от своих коллег сказать вам спасибо за то, что вовремя, своевременно вами был принят целый ряд решений и даны соответствующие указания, что позволило нам совместно с Минобороны, Росгвардией, ФСБ, МВД, МЧС (какой исчерпывающий список! И кто еще, если не они?.— А. К.)… сделать все возможное, организовать даже в этих экстремальных условиях максимально возможное, чтобы голосование проходило в безопасных условиях. Это очень важно, огромное спасибо. Действительно, удалось нам предотвратить многие эксцессы.

Тут Элла Памфилова не преувеличила.

— И поскольку у этой кампании, конечно, много особенностей, но основным, безусловным приоритетом было обеспечение безопасности (но все же — разве главный приоритет не обеспечение свободы волеизъявления, например? Впрочем, сейчас, справедливости ради, безопасность и правда на первом месте.— А. К.).

И только я подумал об этом, как Элла Памфилова добавила:

— И при этом, Владимир Владимирович, что нам удалось? Нам удалось выполнить сложнейшую задачу, найти способы, чтобы сохранить все наши базовые принципы открытости и прозрачности, которые мы формировали на протяжении многих лет для мирного времени! И сейчас мы это сохранили!

И это тоже стоит заметить — справедливости ради.

Подробнее — в материале «Мы выбираем, вас выбирают, как это часто не совпадает».