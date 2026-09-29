Расходы Соцфонда на технические средства реабилитации достигли 120 млрд рублей

За пять лет действия электронных сертификатов на покупку технических средств реабилитации для инвалидов их доля в общем объеме государственных расходов на эти цели выросла до 72%, сообщил Минтруд. Сейчас с помощью выпускаемых Федеральным казначейством сертификатов россияне с инвалидностью напрямую могут купить более 400 видов необходимых им изделий. Эксперты отмечают необходимость доработки механизма определения номинальной стоимости сертификатов, а также процедуры проверки принимающих их продавцов.

Электронный сертификат стал основным средством для покупки технических средств реабилитации россиянами с инвалидностью, следует из данных Минтруда. Закон, регламентирующий использование этого платежного инструмента, вступил в силу пять лет назад, в сентябре 2021 года. На первом этапе по сертификату можно было купить только серийные изделия — например, трости, кресла-коляски, слуховые аппараты, подгузники. Далее перечень расширялся. В частности, в 2023-м в него включили протезы индивидуального изготовления. В общей сложности сейчас сертификатом можно оплатить более 400 видов изделий и услуг.

С 2021 года Федеральное казначейство, которое выступает оператором системы, выпустило 6,8 млн сертификатов на 190 млрд руб. По итогам 2025 года их доля в общем объеме расходов на закупку ТСР выросла до 72%. Всего же в прошлом году общая сумма расходов Социального фонда на технические средства реабилитации составила 120 млрд руб. Сейчас сертификаты принимают почти 3 тыс. продавцов и производителей соответствующей продукции. В Минтруде отмечают, что этот платежный инструмент стал уже основным способом обеспечения граждан с инвалидностью необходимыми им средствами реабилитации.

Подробнее — в материале «Закупка с неограниченными возможностями».