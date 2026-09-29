Закупка с неограниченными возможностями

За пять лет действия электронных сертификатов на покупку технических средств реабилитации для инвалидов их доля в общем объеме государственных расходов на эти цели выросла до 72%, сообщил Минтруд. Сейчас с помощью выпускаемых Федеральным казначейством сертификатов россияне с инвалидностью напрямую могут купить более 400 видов необходимых им изделий. Эксперты отмечают необходимость доработки механизма определения номинальной стоимости сертификатов, а также процедуры проверки принимающих их продавцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ

Электронный сертификат стал основным средством для покупки технических средств реабилитации россиянами с инвалидностью, следует из данных Минтруда. Закон, регламентирующий использование этого платежного инструмента, вступил в силу пять лет назад, в сентябре 2021 года. На первом этапе по сертификату можно было купить только серийные изделия — например, трости, кресла-коляски, слуховые аппараты, подгузники. Далее перечень расширялся. В частности, в 2023-м в него включили протезы индивидуального изготовления. В общей сложности сейчас сертификатом можно оплатить более 400 видов изделий и услуг.

С 2021 года Федеральное казначейство, которое выступает оператором системы, выпустило 6,8 млн сертификатов на 190 млрд руб. По итогам 2025 года их доля в общем объеме расходов на закупку ТСР выросла до 72%.

Всего же в прошлом году общая сумма расходов Социального фонда на технические средства реабилитации составила 120 млрд руб. Сейчас сертификаты принимают почти 3 тыс. продавцов и производителей соответствующей продукции. В Минтруде отмечают, что этот платежный инструмент стал уже основным способом обеспечения граждан с инвалидностью необходимыми им средствами реабилитации.

Постепенное вытеснение госторгов ТСР прямыми покупками с помощью электронных сертификатов говорит об их удобстве для граждан, говорит глава национальной ассоциации участников рынка ассистивных технологий «АУРА-Тех» Иван Бирюков. «Теперь не нужно ждать проведения конкурсных процедур, ждать доставки закупленного»,— говорит эксперт. При этом он отмечает, что при индивидуальной покупке потребитель остается один на один с продавцом и зачастую не может проконтролировать качество его продукции. Поэтому, по мнению Ивана Бирюкова, Минтруду необходимо предусмотреть дополнительные проверки продукции поставщиков ТСР, прежде чем включать их в профильный реестр.

Глава Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев считает, что у популяризации электронных сертификатов есть и негативные последствия. «Стоимость сертификата на то или иное изделие определяется в том числе с учетом цен на его закупку через госторги. А их число сокращается — и для приобретения отдельных видов ТСР их уже перестали использовать. В результате стоимость сертификата "не догоняет" рост цен на изделия»,— говорит Михаил Терентьев, добавляя, что необходимо запускать альтернативный механизм определения номинала сертификата. По его словам, даже если решить проблему ценообразования, с помощью сертификатов все равно будет невозможно приобретать 100% всех необходимых ТСР. «Сложные изделия, такие как, например, протезы, все равно часто необходимо изготавливать в индивидуальном порядке, что требует закупки через госторги»,— отмечает Михаил Терентьев.

Анастасия Мануйлова