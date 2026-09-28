Путин на встрече с руководством партий поинтересовался самочувствием Миронова

Президент Владимир Путин на встрече с руководителями политических партий, прошедших в Госдуму IX созыва, поинтересовался состоянием здоровья лидера «Справедливой России» Сергея Миронова.

«Справедливую Россию» на встрече с президентом в Кремле представлял первый зампред партии Александр Бабаков. После выступления господина Бабакова Владимир Путин спросил у него: «Сергей Михайлович-то как себя чувствует?»

В ответ зампред «Справедливой России» сказал, что Сергей Миронов сегодня по видеосвязи провел заседание президиума и заседание фракции, где его переизбрали руководителем партии в Госдуме. «Он передает вам большой привет»,— добавил Александр Бабаков. «Привет ему тоже передавайте»,— ответил Владимир Путин.

В конце августа Сергей Миронов сообщил, что не будет участвовать в предвыборных дебатах из-за «небольшой травмы», которая требует «вынужденного лечения». В сети начали распространяться сообщения о резком ухудшении здоровья лидера «Справедливой России». После завершения выборов партия заявила, что состояние Сергея Миронова «более чем адекватное».