Правительство на год освободило от проверок пострадавшие от атак БПЛА объекты

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о введении моратория (с 28 сентября 2026 года по 1 октября 2027 года) на проверки бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников и «других средств огневого воздействия». Отмена любых плановых и ряда внеплановых контрольных мероприятий вводится в отношении объектов, получивших ущерб от атак, совершенных начиная с 1 января этого года.

Внеплановые проверки при этом все же могут проводиться — по требованиям прокуратуры, поручениям президента и правительства. Основанием для них могут быть угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан, интересы безопасности государства, опасность возникновения чрезвычайных ситуаций. Проверить можно будет и бизнес, работающий без обязательного уведомления о начале деятельности. Внеплановые мероприятия сохраняются и в таких сферах, как промышленная и транспортная безопасность, энергетический надзор, безопасность гидротехнических сооружений, образование.

«Решение направлено на снижение административной нагрузки на бизнес и поддержку предприятий, которые сегодня восстанавливают пострадавшие от атак объекты»,— сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. В Минэкономики пояснили, что для отмены проверки необходим документ, подтверждающий факт повреждения объекта в результате атак. По словам источника “Ъ”, знакомого с разработкой постановления, такой факт фиксируется одновременно с возбуждением уголовного дела. «Потерпевшей стороне выдается документ, который необходимо предоставить в контрольный орган для отмены проверки. Таким образом, будет подтверждаться факт нанесения ущерба именно от атаки БПЛА, а не от другого воздействия»,— говорит он.

Бизнес поддерживает введение моратория. «Решение правительства — своевременное, оно позволит высвободить ресурсы компаний на обеспечение безопасности объектов»,— сказал “Ъ” вице-президент РСПП Александр Варварин. Президент «Опоры России» Александр Калинин отмечает, что «любая проверка — это затраты, отвлечение людей от процессов, которые нужно решать в чрезвычайном режиме».

Подробнее — в материале «Дроны отменили контролеров».