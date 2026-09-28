Дроны отменили контролеров

Правительство на год, до 1 октября 2027 года, ввело мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников. Послабление коснется компаний, получивших такой ущерб начиная с 1 января 2026 года. Часть внеплановых проверок при этом сохранится — к примеру, в сферах промышленной безопасности и образования. Эксперты считают меру своевременной, но отмечают целесообразность создания единого реестра пострадавших объектов для предотвращения злоупотреблений, а также возможные сложности с подтверждением связи между атаками и понесенным ущербом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ростех Фото: Ростех

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о введении моратория (с 28 сентября 2026 года по 1 октября 2027 года) на проверки бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников и «других средств огневого воздействия». Отмена любых плановых и ряда внеплановых контрольных мероприятий вводится в отношении объектов, получивших ущерб от атак, совершенных начиная с 1 января этого года.

Внеплановые проверки при этом все же могут проводиться — по требованиям прокуратуры, поручениям президента и правительства. Основанием для них могут быть угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан, интересы безопасности государства, опасность возникновения чрезвычайных ситуаций. Проверить можно будет и бизнес, работающий без обязательного уведомления о начале деятельности. Внеплановые мероприятия сохраняются и в таких сферах, как промышленная и транспортная безопасность, энергетический надзор, безопасность гидротехнических сооружений, образование.

«Решение направлено на снижение административной нагрузки на бизнес и поддержку предприятий, которые сегодня восстанавливают пострадавшие от атак объекты»,— сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

В Минэкономики пояснили, что для отмены проверки необходим документ, подтверждающий факт повреждения объекта в результате атак. По словам источника “Ъ”, знакомого с разработкой постановления, такой факт фиксируется одновременно с возбуждением уголовного дела.

«Потерпевшей стороне выдается документ, который необходимо предоставить в контрольный орган для отмены проверки. Таким образом, будет подтверждаться факт нанесения ущерба именно от атаки БПЛА, а не от другого воздействия»,— говорит он.

Бизнес поддерживает введение моратория. «Решение правительства — своевременное, оно позволит высвободить ресурсы компаний на обеспечение безопасности объектов»,— сказал “Ъ” вице-президент РСПП Александр Варварин. Президент «Опоры России» Александр Калинин отмечает, что «любая проверка — это затраты, отвлечение людей от процессов, которые нужно решать в чрезвычайном режиме».

По словам координатора «Деловой России» в СЗФО Дмитрия Панова, решение правительства — актуальное и нужное. При этом при подтверждении факта ущерба, отмечает эксперт, важно избежать избыточного администрирования. «На наш взгляд, конкретный порядок и перечень подтверждающих документов должны дополнительно отрабатываться совместно с регионами и деловым сообществом. Критически важно, чтобы предпринимателям не приходилось самостоятельно собирать большое количество справок, если обстоятельства происшествия уже зафиксированы уполномоченными органами»,— говорит Дмитрий Панов.

По словам президента Ассоциации цифровых платформ Ораза Дурдыева, «для бизнеса сейчас важно восстановить объекты и логистику, а пострадавшим предпринимателям — товарооборот». Вместе с тем, по его мнению, одной этой меры недостаточно: не менее важен мораторий на законодательные изменения на 12 месяцев, ведь отрасль сейчас одновременно восстанавливается от атак и готовится к вступлению в силу закона о платформенной экономике.

Главный эксперт Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Даниил Алимпеев добавляет, что пока не до конца ясно, каких именно объектов коснутся новые правила.

Он полагает уместным появление реестра (пусть и закрытого) пострадавших объектов. Под действие льготных условий не должен попадать уже восстановленный объект или объект, на котором повреждения были минимальными. «Уточнения позволят закрыть лазейки, с помощью которых недобросовестные предприниматели могут уйти от проверок»,— считает эксперт.

Основная проблема в случае с БПЛА — в сложности доказывания причинно-следственной связи в сочетании с нюансами страхового покрытия. Мораторий закрывает вопрос претензий от государства, но не решает главную проблему — взыскание ущерба с реального виновника, так как запрет не создает источник финансирования для реального возмещения ущерба, говорит руководитель регуляторной практики Lidings Юлия Кузьменко. «Основной риск связан с подтверждением причинной связи между атакой и ущербом конкретному объекту»,— подтверждает управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Анна Заброцкая. «Постановление не устанавливает единого обязательного документа или закрытого перечня доказательств, поэтому практика может различаться в зависимости от обстоятельств и позиции конкретного контрольного органа»,— отмечает юрист.

Венера Петрова