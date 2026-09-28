Лихачев назвал сложной ситуацию на Запорожской АЭС и в Энергодаре

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал сложной ситуацию в Энергодаре и на Запорожской атомной станции (ЗАЭС). По его словам, обстановка обострилась с мая. С тех пор было нанесено 8 тыс. ударов БПЛА, 30 ракетных атак по инфраструктуре города и около 1100 артиллерийских обстрелов. При атаках погиб 21 человек, в том числе шесть работников ЗАЭС и три транспортника.

«Встречались с коллективом (ЗАЭС.— “Ъ”), ребята приезжали в Москву, и наши коллеги там были. Город просил передать: "Держимся, все будет сделано и в дальнейшем для безопасного состояния Запорожской атомной электростанции". Но главная мечта запорожских атомщиков - "поднять" станцию "в мощность". Мы сделаем все, чтобы станция стала рабочей», — сказал глава «Росатома» на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе. Она остановила выработку электроэнергии 11 сентября 2022 года. Все реакторы находятся в режиме холодного останова. Станция питается от резервных дизель-генераторов с конца августа. Глава «Росатома» заявлял, что расход топлива минимизировали, но «это не может продолжаться вечно», и призвал скорее восстановить электроснабжение.