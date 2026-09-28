Число погибших при пожаре на заводе в Ярославской области достигло 13

Количество погибших из-за пожара на заводе по производству пиротехники в Кубринске Ярославской области увеличилось до 13. Ранее МЧС сообщало о 10 погибших и одном пострадавшем.

Как уточнило МЧС, всего на предприятии находились 15 человек. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что вблизи завода находятся Центр дополнительного образования и Центр развития ребенка. После начала пожара на предприятии оттуда эвакуировали детей и педагогов.

Пожар на производстве в селе Кубринск начался днем 28 сентября. Огонь охватил два здания. По информации «Ъ-Ярославль», там находились помещения компании ООO «Салют-Юг». ТАСС пишет, что после начала пожара Кубринск остался без света. В оперативных службах считают, что возможной причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности.