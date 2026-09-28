Starship приводнился в Тихом океане после первого орбитального полета

Ракета нового поколения Starship компании SpaceX приводнилась в Тихом океане после первого орбитального полета, сообщает пресс-служба компании. Корабль по неизвестной причине досрочно завершил миссию.

Аппарат успешно вывел 26 спутников Starlink на орбиту. Он начал выгрузку около 16:25 мск и завершил ее через полчаса. Сотрудники Starlink смогли установить контакт со всеми доставленными спутниками. После трех часов на орбите и двух витков вокруг Земли SpaceX решила отправить корабль обратно на Землю. Согласно изначальному плану, за 10 часов полета Starship должен был сделать 10 оборотов.

Корабль приводнился в Тихом океане. Как следует из трансляции, корабль взорвался после того, как опустился под воду. BBC отмечает, что повторно использовать его не планировали.

Starship стартовал с космодрома в Техасе сегодня в 7:46 по местному времени (15:46 мск). В ходе полета один из 33 двигателей носителя перестал работать, однако корабль все равно смог выйти на орбиту. Многоразовая ракета-носитель Super Heavy успешно приводнилась в Мексиканском заливе. Сегодняшний испытательный полет — 14-й для Starship с 2023 года. Однако ранее все они ограничивались суборбитальной траекторией.