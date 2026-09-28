SpaceX отправила космический корабль Starship в первый орбитальный полет

Ракета нового поколения Starship компании SpaceX отправилась в свой первый орбитальный полет. Аппарат успешно достиг орбиты и начал вывод партии из 26 спутников Starlink версии V3, сообщает пресс-служба компании.

Starship стартовала с космодрома в Техасе на побережье Мексиканского залива рядом с городом Браунсвилл в 7:46 по местному времени (15:46 мск). Ракета должна совершить шесть витков вокруг Земли в ходе 10-часового полета, после чего приводнится в Тихом океане к западу от побережья Чили.

Многоразовая ракета-носитель Super Heavy вывела Starship на орбиту и примерно через девять минут после старта приводнилась в Мексиканском заливе. В ходе полета один из 33 двигателей ракета-носителя перестал работать, однако корабль все равно вышел на орбиту.

Сегодняшний испытательный полет — 14-й для Starship с 2023 года. Однако ранее все они ограничивались суборбитальной траекторией. Корабль проектировался как многоразовая ракета для доставки людей и тяжелых грузов на отдаленные космические объекты.