На пост главы Минтранса рассматриваются Константин Пашков и Анатолий Мещеряков

На пост главы Минтранса, который может освободиться после перехода министра Андрея Никитина на новую должность, рассматриваются две основные кандидатуры, рассказали три источника “Ъ”. Одна из них — первый заместитель министра транспорта Константин Пашков, вторая — директор департамента транспорта в правительстве Анатолий Мещеряков. Ранее собеседники “Ъ” называли основным кандидатом на позицию министра транспорта действующего главу Росавиации Дмитрия Ядрова.

Андрей Никитин, по словам собеседников “Ъ”, может занять пост вице-премьера по транспорту, который освободился после избрания Виталия Савельева депутатом Госдумы.

Указ президента Владимира Путина об освобождении господина Савельева от этой должности опубликован 28 сентября. В Минтрансе от комментариев отказались, в Росавиации “Ъ” не ответили.

Подробнее — в материале «Ъ» «Транспортировка по требованию»