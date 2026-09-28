На пост главы Минтранса рассматриваются Константин Пашков и Анатолий Мещеряков
На пост главы Минтранса, который может освободиться после перехода министра Андрея Никитина на новую должность, рассматриваются две основные кандидатуры, рассказали три источника “Ъ”. Одна из них — первый заместитель министра транспорта Константин Пашков, вторая — директор департамента транспорта в правительстве Анатолий Мещеряков. Ранее собеседники “Ъ” называли основным кандидатом на позицию министра транспорта действующего главу Росавиации Дмитрия Ядрова.
Андрей Никитин, по словам собеседников “Ъ”, может занять пост вице-премьера по транспорту, который освободился после избрания Виталия Савельева депутатом Госдумы.
Указ президента Владимира Путина об освобождении господина Савельева от этой должности опубликован 28 сентября. В Минтрансе от комментариев отказались, в Росавиации “Ъ” не ответили.
Подробнее — в материале «Ъ» «Транспортировка по требованию»
Для нового главы Минтранса одним из ключевых практических вопросов станет распределение железнодорожных перевозок на направлениях Северо-Запада и Дальнего Востока. Там действуют правила недискриминационного доступа, но сохраняется неудовлетворенный спрос; отдельно предстоит заниматься себестоимостью и экономикой ОАО РЖД.
Константин Пашков связан с железнодорожной отраслью с 1999 года, а в Минтрансе работает с 2005 года. Сейчас он курирует кадровое обеспечение, образование, науку, связи с общественностью и финансовый блок, то есть имеет опыт управления внутренними и финансовыми направлениями министерства.
Анатолий Мещеряков пришел в правительственный аппарат из ОАО РЖД, где с 2011 года занимал руководящие должности и отвечал за информационную политику и взаимодействие с органами власти. Профиль кандидатов различается: у Пашкова он связан с внутренним управлением и финансами Минтранса, у Мещерякова — с коммуникациями и координацией с государственными органами.