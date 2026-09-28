АЛРОСА сократила добычу алмазов до 11,8 млн каратов

АЛРОСА, на которую приходится треть производства алмазов в мире, сократила добычу в январе—июне на 0,8% год к году, до 11,8 млн каратов, говорится в отчетности компании. Там отмечается, что снижение объемов отработки руды компенсировалось ростом среднего содержания алмазов благодаря изменению структуры отработки месторождений. Результаты соответствуют глобальным тенденциям алмазно-бриллиантового сектора, сказано в отчете. В компании сообщили “Ъ”, что приняли решение об оптимизации добычи в начале года и эффект проявляется постепенно.

Старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему секторам в «Эйлер» Никанор Халин говорит, что текущее сокращение добычи полностью согласуется с риторикой самой компании и выглядит логично в условиях затяжного спада на рынке. Мария Болдырева, младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА», замечает, что после периода избыточности запасов производителям приходится более внимательно соотносить объем добычи с реальным конечным спросом и ценой.

Подробнее о ситуации на рынке читайте в материале «Время сбрасывать камни».