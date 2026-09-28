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Генштаб заблокировал назначение Лапина председателем комитета Госдумы по обороне

Бывший командующий группировкой «Север» Александр Лапин назначен вице-премьером правительства Татарстана. Ранее кандидатура генерал-полковника рассматривалась на пост председателя комитета Госдумы по обороне, однако, по данным “Ъ”, встретила возражения со стороны военного руководства и части депутатов. Теперь господин Лапин откажется от думского мандата и в новой должности будет курировать поддержку участников СВО.

О новом назначении Александра Лапина объявил 28 сентября глава Татарстана Рустам Минниханов во время выступления с ежегодным посланием Госсовету (парламенту) республики. По его словам, в структуре регионального правительства будет создано отдельное подразделение по поддержке участников СВО, работу которого и будет курировать господин Лапин в статусе вице-премьера.

Александр Лапин прошел в Госдуму по федеральному списку «Единой России» от Татарстана. В региональной группе он занимал второе место после Рустама Минниханова. Вопрос о будущем месте работы высокопоставленного отставного военного обсуждался еще с весны. В мае “Ъ” сообщал, что кандидатура генерала Лапина рассматривается на пост председателя комитета Госдумы по обороне, где он должен был сменить экс-начальника Главного военно-политического управления Минобороны Андрея Картаполова. Однако 24 сентября «Единая Россия» назвала своим кандидатом на эту должность адмирала Владимира Касатонова, который с июля 2024 года занимал пост начальника Главного штаба — первого заместителя главнокомандующего ВМФ. Окончательно список руководителей думских комитетов будет утвержден 30 сентября на первом пленарном заседании нижней палаты нового созыва.

Собеседник “Ъ” из думской фракции ЕР, знакомый с обсуждением этого кадрового решения, связывает отказ единороссов выдвигать Александра Лапина на должность главы комитета по обороне с позицией начальника Генерального штаба Валерия Герасимова и генералитета в целом.

Источник “Ъ” в Минобороны подтверждает эту информацию. По его словам, среди высших офицеров господин Лапин в целом оценивается «как нормальный командир», однако против его назначения «выступили на более высоком уровне». В вину военачальнику ставят прежде всего вторжение украинской армии в Курскую область в августе 2024-го, к которому руководимая генералом Лапиным группировка «Север» оказалась фактически не готова. Поэтому его назначение председателем профильного комитета «было бы политически некорректным», поясняет источник.

Подробнее — в материале «Генералу не дали перейти в оборону».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Практический контур нового направления в Татарстане, которое будет курировать Александр Лапин, ранее связывали с набором на контрактную службу, поддержкой военнослужащих и их семей, реабилитацией ветеранов и возвращением военных к мирной жизни. Сам Лапин называл целью своей деятельности помощь военнослужащим и участникам боевых действий.

Председатели думских комитетов могут выполнять функции связующего звена с профильными министерствами и продвигать их законодательные интересы. В оборонном комитете дополнительно действует фактор армейской субординации, поэтому от его руководителя ожидается передача официальной позиции Минобороны. На этом фоне возражения военного руководства сделали кандидатуру Лапина политически чувствительной.

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