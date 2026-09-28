В Белоруссии зарегистрировали два первых криптобанка

Два криптобанка впервые зарегистрировали в качестве резидентов в Парке высоких технологий (ПВТ) в Белоруссии. Об этом рассказала журналистам начальник секретариата Наблюдательного совета ПВТ Анна Рябова.

Названия криптобанков госпожа Рябова не упомянула. По ее словам, после появления в статусе резидента такие организации проходят аккредитацию на стороне Национального банка.

«Это результат работы после принятия указа президента в январе этого года. На протяжении более чем полугода совместно с Нацбанком шла работа, и принимались Набсоветом соответствующие решения для того, чтобы нормативно полностью это оформить», — сказала госпожа Рябова.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал 16 января указ о криптобанках и контроле в сфере цифровых знаков (токенов). Согласно документу, криптобанком признается акционерное общество, которое помимо стандартных финансовых операций (в том числе банковских и платежных) использует криптовалюту.

Криптобанк должен иметь статус резидента Парка высоких технологий (там действует специальный правовой режим, разрешающий операции с цифровыми активами) и быть включен в реестр Национального банка.