50% предприятий обрабатывающей отрасли работают с контрагентами без гарантий

Юридическая компания NERRA вместе с организатором конференции «Литейный интенсив» Нурмагомедом Джафаровым в августе—сентябре 2026 года опросила более 100 руководителей и топ-менеджеров предприятий обрабатывающей промышленности о том, как они работают с долгами контрагентов. Среди опрошенных в том числе Дмитровский литейно-механический завод, «МТПК УралИндуктор», «Литмашдеталь», платформа Cometal («Северсталь Цифровые решения»).

По данным ЦБ, к началу 2026 года просроченная дебиторская задолженность в обрабатывающих производствах выросла на 53,4% год к году, превысив 2,6 трлн руб. Совокупная дебиторка в отрасли при этом уменьшилась на 2,3%. Общая просроченная дебиторская задолженность корпоративного сектора на начало 2026 года составила 7,7 трлн руб. (рост на 25,4% год к году), а к концу февраля — уже 8,4 трлн руб.

По результатам исследования ровно половина респондентов ответила, что продолжает сотрудничать с контрагентами без дополнительных юридических гарантий, 29% из них полагаются на устные договоренности, остальные 21% ориентируются только на график погашения. Если обеспечение все же есть, то чаще всего (в 19% случаев из оставшихся 50%) это банковская или независимая гарантия. Дополнительные договорные гарантии либо изменение условий поставки применяют 14% опрошенных, поручительство владельца или руководителя контрагента имеется у 4% респондентов, залог имущества — у 3%, столько же приходится на обеспечительный платеж. Еще 9% руководителей назвали другие способы обеспечения долга.

Подробнее об этом читайте в материале «Малообеспеченные слои задолженности».