Путин увеличил численность ВС РФ на 25 тыс. человек
Президент Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих вооруженных сил России на 25 тыс. человек. Это следует из текста президентского указа, опубликованного на портале правовых актов.
Согласно документу, штатная численность ВС России установлена в количестве 2 млн 426 тыс. 130 человек. Среди них — 1 млн 535 тыс. военнослужащих. Указ вступает в силу с 1 августа. Изменения обусловлены созданием в ВС России военно-строительных подразделений, указывается в документе.
Предыдущим указом от 12 июня этого года численность военнослужащих власти устанавливали на уровне 1 млн 510 тыс. человек.
Увеличение штатной численности Вооруженных сил Российской Федерации не является единичным событием. Ранее, 16 сентября 2024 года, Владимир Путин подписал указ об увеличении численности армии на 180 тыс. человек — до 2,389 млн, включая 1,5 млн военнослужащих. Это решение было прокомментировано как необходимость в связи с созданием Ленинградского и Московского военных округов и потребностью в укомплектовании армии подготовленными кадрами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также связывал увеличение численности армии с ростом угроз по периметру границ России и «чрезвычайно враждебной обстановкой».
До этого, в декабре 2023 года, численность армии уже увеличивалась на 170 тыс. человек, достигнув 2,209 млн, из которых 1,32 млн составляли военнослужащие. Тогда Кремль объяснял это «прокси-войной» Запада. Помимо общего увеличения численности Вооруженных сил, были также указы об изменении численности центрального аппарата Минобороны и Следственного комитета России. Например, в апреле 2024 года численность центрального аппарата Минобороны была увеличена на 2460 человек.