В Европе резко выросли продажи бытовых тепловых насосов

Продажи бытовых тепловых насосов в первом полугодии резко выросли в более десяти стран Европы, сообщает The Guardian со ссылкой на данные Европейской ассоциации тепловых насосов (EHPA). Среди основных причин — рост цен на нефть и газ из-за ситуации на Ближнем Востоке, а также снижение налогов на электроэнергию, отмечает издание.

Последние данные ассоциации охватывают 12 стран: Австрию, Бельгию, Швейцарию, Данию, Финляндию, Францию, Германию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Португалию и Швецию. За первые шесть месяцев года здесь было куплено 1,16 млн устройств против 1,05 млн за аналогичный период годом ранее. Сообщается, что в Германии тепловые насосы стали самым популярным отопительным оборудованием благодаря субсидиям.

«Европа избавляется от зависимости от газа — токсичного и дорогостоящего наркотика от сомнительных поставщиков. Чем скорее электроэнергия станет самым доступным решением, тем быстрее мы перейдем на экологически чистую энергию»,— заявил генеральный директор EHPA Пол Кенни.

Екатерина Наумова