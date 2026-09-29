В Европе резко выросли продажи бытовых тепловых насосов
Продажи бытовых тепловых насосов в первом полугодии резко выросли в более десяти стран Европы, сообщает The Guardian со ссылкой на данные Европейской ассоциации тепловых насосов (EHPA). Среди основных причин — рост цен на нефть и газ из-за ситуации на Ближнем Востоке, а также снижение налогов на электроэнергию, отмечает издание.
Последние данные ассоциации охватывают 12 стран: Австрию, Бельгию, Швейцарию, Данию, Финляндию, Францию, Германию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Португалию и Швецию. За первые шесть месяцев года здесь было куплено 1,16 млн устройств против 1,05 млн за аналогичный период годом ранее. Сообщается, что в Германии тепловые насосы стали самым популярным отопительным оборудованием благодаря субсидиям.
«Европа избавляется от зависимости от газа — токсичного и дорогостоящего наркотика от сомнительных поставщиков. Чем скорее электроэнергия станет самым доступным решением, тем быстрее мы перейдем на экологически чистую энергию»,— заявил генеральный директор EHPA Пол Кенни.
Тепловой насос заменяет сжигание топлива отоплением за счет электроэнергии и при этом обеспечивает значительную экономию энергии. Подорожание импортных энергоносителей, вызванное, в частности, конфликтом на Ближнем Востоке, повышает привлекательность оборудования, работающего от электричества, но его эффект зависит от того, насколько доступной остается сама электроэнергия.
Рост продаж таких устройств не означает автоматического отказа Европы от газа. В 2024 году в Европе продолжалось строительство регазификационных мощностей для повышения гибкости поставок на фоне сокращения трубопроводного импорта и переориентации газового рынка на СПГ.