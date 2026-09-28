Минздрав ужесточил требования к кандидатам в главные внештатные специалисты

Минздрав РФ опубликовал два ключевых документа, определяющих кадровую и стратегическую основу работы ведомства. Приказ №830 утверждает обновленное положение о главных внештатных специалистах, а приказ №832 — их персональный состав.

Главный внештатный специалист Минздрава — это ведущий эксперт в определенной области, которого министерство привлекает на добровольной основе для стратегического руководства медицинским направлением. До сих пор внештатных специалистов выбирали, ориентируясь на приказ Минздрава №444 от 2012 года, при этом формальных критериев отбора фактически не существовало. Персональный состав определяли из числа ведущих специалистов в сфере здравоохранения.

Теперь, чтобы стать главным внештатным специалистом Минздрава, кандидат должен соответствовать не менее чем трем из пяти критериев: иметь ученую степень доктора наук; стаж работы в сфере здравоохранения не менее десяти лет; действующее свидетельство об аккредитации или сертификат специалиста; не менее десяти публикаций за последние пять лет в рецензируемых научных изданиях; членство в профильной профессиональной НКО.

Подробнее — в материале «Внештатная ситуация».