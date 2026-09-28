Минздрав ужесточил требования к кандидатам в главные внештатные специалисты
Минздрав РФ опубликовал два ключевых документа, определяющих кадровую и стратегическую основу работы ведомства. Приказ №830 утверждает обновленное положение о главных внештатных специалистах, а приказ №832 — их персональный состав.
Главный внештатный специалист Минздрава — это ведущий эксперт в определенной области, которого министерство привлекает на добровольной основе для стратегического руководства медицинским направлением. До сих пор внештатных специалистов выбирали, ориентируясь на приказ Минздрава №444 от 2012 года, при этом формальных критериев отбора фактически не существовало. Персональный состав определяли из числа ведущих специалистов в сфере здравоохранения.
Теперь, чтобы стать главным внештатным специалистом Минздрава, кандидат должен соответствовать не менее чем трем из пяти критериев: иметь ученую степень доктора наук; стаж работы в сфере здравоохранения не менее десяти лет; действующее свидетельство об аккредитации или сертификат специалиста; не менее десяти публикаций за последние пять лет в рецензируемых научных изданиях; членство в профильной профессиональной НКО.
Подробнее — в материале «Внештатная ситуация».
Главные внештатные специалисты Минздрава участвуют в подготовке клинических рекомендаций, нормативных актов и профессиональных стандартов, а также анализируют работу профильных служб в регионах. Через них ведомство получает профессиональную оценку организации помощи, лекарственного обеспечения и внедрения медицинских технологий.
После назначения специалист должен за 45 дней подготовить трехлетнюю концепцию развития своего направления. Затем он ежегодно формирует план работы и отчитывается о его исполнении; план считается выполненным при реализации не менее 80% мероприятий. Таким образом, формальные требования к кандидатам дополняются механизмом персональной ответственности за дальнейшую работу.