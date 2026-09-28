Внештатная ситуация

Минздрав установил новые требования к главным внештатным специалистам. Среди них — ученая степень доктора наук, стаж работы не менее десяти лет и не менее десяти публикаций в научных журналах. Новый ведомственный приказ также обязывает экспертов готовить ежегодные аналитические отчеты, участвовать в лечении сложных пациентов и консультировать региональных коллег. Утвержден и обновленный состав специалистов: впервые введены должности психотерапевта, детского травматолога-ортопеда и детского отоларинголога. Всего в системе Минздрава теперь работает 100 внештатных специалистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Минздрав РФ опубликовал два ключевых документа, определяющих кадровую и стратегическую основу работы ведомства. Приказ №830 утверждает обновленное положение о главных внештатных специалистах, а приказ №832 — их персональный состав.

Главный внештатный специалист Минздрава — это ведущий эксперт в определенной области, которого министерство привлекает на добровольной основе для стратегического руководства медицинским направлением. До сих пор внештатных специалистов выбирали, ориентируясь на приказ Минздрава №444 от 2012 года, при этом формальных критериев отбора фактически не существовало. Персональный состав определяли из числа ведущих специалистов в сфере здравоохранения.

Теперь, чтобы стать главным внештатным специалистом Минздрава, кандидат должен соответствовать не менее чем трем из пяти критериев: иметь ученую степень доктора наук; стаж работы в сфере здравоохранения не менее десяти лет; действующее свидетельство об аккредитации или сертификат специалиста; не менее десяти публикаций за последние пять лет в рецензируемых научных изданиях; членство в профильной профессиональной НКО.

По новым правилам главные внештатные специалисты будут работать под непосредственным руководством министра здравоохранения. Также они будут участвовать в определении стратегии развития своих направлений, разработке нормативных правовых актов и клинических рекомендаций. В их обязанности вошли подготовка предложений по кадровому обеспечению, проведение телемедицинских консультаций по вопросам ведения сложных пациентов и оказание методической помощи региональным коллегам.

Вторым документом Минздрав утвердил четырех новых главных внештатных специалистов. Совершенно новыми стали три должности: главным внештатным психотерапевтом назначена Наталья Семенова (замдиректора по научной работе НМИЦ имени Бехтерева); детским травматологом-ортопедом — Сергей Виссарионов (директор НМИЦ имени Турнера); детским отоларингологом — Марина Дроздова (заведующая отделением СПб НИИ ЛОР). Еще одна должность появилась благодаря разделению стоматологии. Вместо одного главного внештатного стоматолога теперь назначены два специалиста: Федор Лосев (директор ЦНИИС) отвечает за хирургическую, ортопедическую и ортодонтическую стоматологию, а ранее занимавший единый пост Олег Янушевич (ректор Российского университета медицины) — за терапевтическую, общую практику и профилактику.

Таким образом, в системе Минздрава работают 100 внештатных специалистов — на 33 больше, чем в 2012 году.

Одновременно сменились руководители 13 действующих направлений. При этом пять главных внештатных специалистов, занимающих свои посты дольше всех — с ноября 2004 года, остались на своих местах. Это главный эндокринолог Иван Дедов (директор НМИЦ эндокринологии), главный сердечно-сосудистый хирург Леонид Бокерия (директор НМИЦ имени Бакулева), главный уролог Дмитрий Пушкарь (заведующий кафедрой МГМСУ имени Евдокимова), главный офтальмолог Владимир Нероев (директор НИИ глазных болезней имени Гельмгольца) и главный специалист по спортивной медицине Борис Поляев (заведующий кафедрой РНИМУ имени Пирогова).

Сегодня главный внештатный специалист — лидер соответствующего направления медицины. Он является «методическим и идеологическим проводником федеральной повестки для медицинского сообщества» в регионах, пояснил “Ъ” помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Претенденты на эти позиции должны обладать необходимым багажом знаний, практическим опытом и авторитетом, сказал он. Аналитические отчеты, которые теперь будут готовить новые внештатные специалисты, станут «основой для развития всей системы здравоохранения», подчеркнул господин Кузнецов. «Главный внештатный специалист Минздрава России — это не красивая формальная должность, а большая персональная ответственность перед отраслью и гражданами нашей страны»,— заключил он.

Наталья Костарнова