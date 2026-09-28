Военный суд не отпустил обвиняемого в массовом убийстве генерала Марата Оспанова

В Апелляционном военном суде, расположенном в подмосковном закрытом городке Власиха, 56-летний Марат Оспанов 18 сентября безуспешно обжаловал решение Южного окружного военного суда (ЮОВС), который ранее в очередной раз продлил ему срок содержания под стражей. В ЮОВС еще с мая 2025 года идет процесс, где генерал-майор является главным обвиняемым. Боевому офицеру, известному на СВО по позывному Гюрза, вменяется в вину убийство двух и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление (п. «а», «в», «д», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), превышение должностных полномочий с применением пытки (ч. 4 ст. 286 УК РФ) и надругательство над телами умерших (ст. 244 УК РФ).

Командир 6-й мотострелковой дивизии был задержан военными следователями Следственного комитета России еще весной 2024 года. Согласно версии последних, генерал Оспанов приказал своему заместителю по военно-политической работе полковнику Станиславу Иванисову задержать нескольких подчиненных, которые якобы высказывали недовольство условиями службы. Их в наказание отправили в подвал в городе Попасная. Там их держали связанными, избивали и подвергали пыткам.

«Оспанов М. Р. в целях устрашения, желая незаконными способами добиться неукоснительного исполнения приказов и поддержания воинской дисциплины, создал организованную группу из числа подчиненных ему военнослужащих»,— утверждали представители следствия.

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