Комдив не жалел ни своих, ни чужих

Как стало известно “Ъ”, Апелляционный военный суд оставил в СИЗО бывшего командира 6-й мотострелковой дивизии Минобороны генерал-майора Марата Оспанова. Он являлся основным фигурантом уголовного дела об убийстве семи военнослужащих. По версии следствия, генерал с позывным Гюрза приказал своим подчиненным наказать нарушителей. Их забросали гранатами в подвале, потом добили из пистолета и уничтожили тела. Двое участников расправы осуждены в особом порядке, суд над остальными продолжается, но из восьми фигурантов на скамье подсудимых остались только трое, остальные ушли на СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Апелляционном военном суде, расположенном в подмосковном закрытом городке Власиха, 56-летний Марат Оспанов 18 сентября безуспешно обжаловал решение Южного окружного военного суда (ЮОВС), который ранее в очередной раз продлил ему срок содержания под стражей. В ЮОВС еще с мая 2025 года идет процесс, где генерал-майор является главным обвиняемым. Боевому офицеру, известному на СВО по позывному Гюрза, вменяется в вину убийство двух и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление (п. «а», «в», «д», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), превышение должностных полномочий с применением пытки (ч. 4 ст. 286 УК РФ) и надругательство над телами умерших (ст. 244 УК РФ).

Командир 6-й мотострелковой дивизии был задержан военными следователями Следственного комитета России еще весной 2024 года. Согласно версии последних, генерал Оспанов приказал своему заместителю по военно-политической работе полковнику Станиславу Иванисову задержать нескольких подчиненных, которые якобы высказывали недовольство условиями службы. Их в наказание отправили в подвал в городе Попасная. Там их держали связанными, избивали и подвергали пыткам.

«Оспанов М. Р. в целях устрашения, желая незаконными способами добиться неукоснительного исполнения приказов и поддержания воинской дисциплины, создал организованную группу из числа подчиненных ему военнослужащих»,— утверждали представители следствия.

Позже некоторых нарушителей отпустили, а с семью «неисправимыми» генерал в мае 2023 года приказал расправиться другому своему заместителю — полковнику Евгению Малышко с позывным Воронеж. Этот офицер привлек к акции нескольких своих подчиненных. Они вывезли провинившихся на машинах в село Бахмутское (не путать с одноименным городом) ДНР. Там рядовых Николая Козловского и Юрия Снытникова, сержантов Артура Галимова и Игоря Коломийцева, ефрейтора Алексея Авера, лейтенанта Валерия Грушецкого и старшего лейтенанта Артема Фадеева заставили спуститься в подвал частного жилого дома. Затем, установило следствие, в подвал забросили пять гранат Ф-1. Тех, кто после взрывов подавал признали жизни, добили из бесшумного пистолета, а трупы облили бензином и сожгли.

Всего военные следователи задержали десять участников предполагаемой расправы во главе с генералом Оспановым и его замами. Двое из них, полковник Евгений Малышко и старший сержант Роман Тимонин, заключили досудебные соглашения о сотрудничестве с прокуратурой, признав свою вину и дав показания на других фигурантов. В начале прошлого года они были в особом порядке приговорены ЮОВС к 20 и 18 годам колонии общего режима. Суд над остальными восемью обвиняемыми начался в Ростове-на-Дону чуть позже. «Процесс находится в стадии судебного следствия»,— пояснили “Ъ” в суде, отказавшись сообщить какие-либо подробности в связи с тем, что слушания проходят в закрытом режиме. Адвокаты фигурантов также от комментариев воздерживаются, отмечая только, что сторона обвинения продолжает представлять свои доводы и, хотя «процесс ускорился», до его завершения еще далеко.

Между тем, как пояснили информированные источники “Ъ”, с момента начала основного процесса по делу уже пятеро обвиняемых ушли на СВО.

Этому поспособствовали ходатайства командования частей Минобороны. В итоге сейчас под стражей находится генерал Оспанов, которому грозит пожизненный срок, а у одного из его оставшихся на скамье подсудимых сообщников среди обвинений лишь один эпизод превышения должностных полномочий.

До задержания в 2024 году Марат Оспанов считался образцовым офицером. У него за спиной — Киевское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище им. М. В. Фрунзе и Общевойсковая академия ВС РФ. Службу он начинал на Дальнем Востоке, где командовал разведывательным батальоном, а позже воевал в Чечне и Сирии, был ранен и неоднократно награжден, в том числе орденом Мужества, медалями Суворова, «За воинскую доблесть» I и II степени и другими. До назначения комдивом он командовал 152-м Брестским Краснознаменным орденов Суворова и Кутузова танковым полком.

Сергей Сергеев