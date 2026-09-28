Проигравший выборы президента FIDE Вадим Розенштейн оспорит их в CAS

Немецкий предприниматель Вадим Розенштейн, проигравший на выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE) предпринимателю казахстанскому Тимуру Турлову, попытается оспорить победу соперника в Спортивном арбитражном суде (CAS). Господин Розенштейн обвиняет господина Турлова в «манипулировании» голосованием. Так он интерпретировал эпизод с появлением Тимура Турлова вместе с англичанином Малкольмом Пейном, баллотировавшимся в связке с Яном Хенриком Бюттнером на вице-президентскую должность, перед делегатами с поднятыми вверх и сцепленными руками. Вадим Розенштейн расценил этот жест как знак, побуждающий сторонников господина Бюттнера, выбывшего в первом туре с 20 полученными голосами, в следующем оказать поддержку господину Турлову. Нетрудно подсчитать, что она и вправду теоретически могла стать решающей.

В команде Яна Хенрика Бюттнера и не собирались скрывать сам факт призыва помощи Тимуру Турлову. На такое решение указал, например, Chess.com. Более того, Малкольм Пейн опубликовал в X пост, рассказав о якобы имевшем место «соглашении» с господином Турловым. Если верить господину Пейну, соратники господина Бюттнера согласились поддержать казахстанца в обмен на выполнение ряда условий.

Подробнее — в материале «Немецкий кандидат сделал ход в CAS».