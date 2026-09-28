Число погибших при пожаре на заводе в Ярославской области увеличилось до 10

Из-за пожара на заводе по производству пиротехники в Ярославской области погибли 10 человек, сообщило МЧС. Ранее было известно о пяти погибших и одном пострадавшем.

Пожар на производстве в селе Кубринск начался днем 28 сентября. Огонь охватил два здания. По информации «Ъ-Ярославль», там находились помещения компании ООO «Салют-Юг». СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.