Цена золота обвалилась в начале недели более чем на 3%

28 сентября цена золота на мировом рынке достигала отметки $4,14 тыс. за тройскую унцию, минимального значения за два месяца. По сравнению с закрытием минувшей пятницы котировки упали на 3,4%, за шесть дней металл снизился в цене на 5,4%, а относительно локального максимума, установленного 25 августа, потери составили почти 12%. На Московской бирже драгоценный металл подешевел на 11%, до 11,28 тыс. руб./г, минимума с 7 августа.

Стремительное снижение стоимости золота связано с высокими инфляционными ожиданиями из-за опасений длительного удержания цен на нефть на высоком уровне. В минувшие выходные президент США Дональд Трамп заявил об отказе от иранского предложения по открытию Ормузского пролива и прекращению боевых действий. Как итог в понедельник стоимость ближайшего контракта на поставку нефти Brent выросла на 4,3%, до $108,8 за баррель. «Надежды на быстрое восстановление поставок ослабли, нефть вновь подорожала. Для золота сейчас это негативный сигнал, так как дорогие энергоносители поддерживают ускорение инфляции и повышают вероятность того, что ФРС придется сильнее ужесточить денежно-кредитную политику»,— отмечает аналитик Freedom Global Владимир Чернов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Без середины»