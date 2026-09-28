Цена золота обвалилась в начале недели более чем на 3%
28 сентября цена золота на мировом рынке достигала отметки $4,14 тыс. за тройскую унцию, минимального значения за два месяца. По сравнению с закрытием минувшей пятницы котировки упали на 3,4%, за шесть дней металл снизился в цене на 5,4%, а относительно локального максимума, установленного 25 августа, потери составили почти 12%. На Московской бирже драгоценный металл подешевел на 11%, до 11,28 тыс. руб./г, минимума с 7 августа.
Стремительное снижение стоимости золота связано с высокими инфляционными ожиданиями из-за опасений длительного удержания цен на нефть на высоком уровне. В минувшие выходные президент США Дональд Трамп заявил об отказе от иранского предложения по открытию Ормузского пролива и прекращению боевых действий. Как итог в понедельник стоимость ближайшего контракта на поставку нефти Brent выросла на 4,3%, до $108,8 за баррель. «Надежды на быстрое восстановление поставок ослабли, нефть вновь подорожала. Для золота сейчас это негативный сигнал, так как дорогие энергоносители поддерживают ускорение инфляции и повышают вероятность того, что ФРС придется сильнее ужесточить денежно-кредитную политику»,— отмечает аналитик Freedom Global Владимир Чернов.
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Рост цен на нефть усиливает инфляционные ожидания и повышает реальные доходности. В такой ситуации золото, не приносящее процентного дохода, проигрывает конкуренцию облигациям и долларовым депозитам, которые становятся более привлекательными. Это приводит к перераспределению капитала в пользу долларовых активов и облигаций. Ожидание повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) дополнительно поддерживает доходности казначейских облигаций и снижает привлекательность драгоценного металла.
Защитный статус золота не гарантирует роста в любой период напряженности. На длинном инвестиционном горизонте металл может сохранять сбережения от инфляции, но на коротком горизонте эта функция работает хуже. Инвесторы сравнивают золото не только с рисковыми активами, но и с более доходными долларовыми инструментами, что может привести к снижению спроса на него.