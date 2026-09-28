Без середины

Цена золота обвалилась в начале недели более чем на 3%, ниже $4,15 тыс. за унцию. Обвал вызван спекулятивной игрой на фоне роста цен на нефть и ожиданий еще одного повышения ставки ФРС в октябре. Вместе с тем стратегические инвесторы, обеспокоенные низкой бюджетной дисциплиной правительства США, продолжают увеличивать долю золота в своих портфелях. В итоге активы золотых ETF превысили 3,13 тыс. тонн, это максимум с начала марта,.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

28 сентября цена золота на мировом рынке достигала отметки $4,14 тыс. за тройскую унцию, минимального значения за два месяца. По сравнению с закрытием минувшей пятницы котировки упали на 3,4%, за шесть дней металл снизился в цене на 5,4%, а относительно локального максимума, установленного 25 августа, потери составили почти 12%. На Московской бирже драгоценный металл подешевел на 11%, до 11,28 тыс. руб./г, минимума с 7 августа.

Стремительное снижение стоимости золота связано с высокими инфляционными ожиданиями из-за опасений длительного удержания цен на нефть на высоком уровне.

В минувшие выходные президент США Дональд Трамп заявил об отказе от иранского предложения по открытию Ормузского пролива и прекращению боевых действий. Как итог в понедельник стоимость ближайшего контракта на поставку нефти Brent выросла на 4,3%, до $108,8 за баррель. «Надежды на быстрое восстановление поставок ослабли, нефть вновь подорожала. Для золота сейчас это негативный сигнал, так как дорогие энергоносители поддерживают ускорение инфляции и повышают вероятность того, что ФРС придется сильнее ужесточить денежно-кредитную политику»,— отмечает аналитик Freedom Global Владимир Чернов.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Золото i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Вышла публикация “Ъ” по теме Данные: Investing.com / по теме

Ранее в пятницу в пользу возможного повышения ставки высказалась глава ФРБ Кливленда Бет Хэммак, отметившая недопустимость привыкания американцев к высокой инфляции. 16 сентября ФРС уже повысила ставку на 25 базисных пунктов, до 3,75–4%, допустив еще одно повышение в этом году. По данным CME, за минувшую неделю вероятность еще одного повышения до 4–4,25% в октябре выросла с 57,8% до почти 66%. «Золото не приносит процентного дохода, поэтому при росте доходностей надежных облигаций держать его становится менее привлекательно»,— отмечает Владимир Чернов. Независимый портфельный управляющий по глобальным рынкам Алена Николаева обращает внимание, что после пробития уровня технической поддержки в $4,2 тыс. сработали стоп-лоссы, усилившие фиксацию прибыли, особенно со стороны азиатских инвесторов перед китайской «Золотой неделей» (период государственных праздничных дней в Китае, приуроченных ко Дню образования КНР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Вместе с тем обвал цен происходит на фоне сохраняющегося высокого спроса со стороны профессиональных инвесторов. По данным агентства Bloomberg, в минувшую пятницу суммарные активы золотых биржевых фондов выросли на 8,8 тонны, до 3133,6 тонны. За месяц они увеличились почти на 66 тонн и вернулись к значениям начала марта. Притоки в золотые ETF имеют другую логику, так как отражают поведение стратегических инвесторов, которые делают позиции на длительный период времени, отмечают эксперты. «Стратеги продолжают покупать золото как страховку от геополитической фрагментации, растущего госдолга, риска потери доверия к фиатным валютам и дальнейшей диверсификации резервов»,— отмечает госпожа Николаева.

При этом такие покупки в моменте не могут вызвать разворот цен. Поэтому, как считает Владимир Чернов, при дорогой нефти стоимость золота вполне может опуститься в диапазон $4–4,1 тыс. за унцию. Для более сильного снижения потребуется дальнейшее ухудшение ожиданий по ставке ФРС, а также эскалация в районе Персидского залива. «Договоренность о судоходстве скорее поддержит котировки золота через снижение ожиданий по ставке, чем обрушит цены уходом геополитической премии. В августе признаки прогресса по Проливу дали металлу самый сильный дневной рост с февраля»,— отмечает аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова.

Виталий Гайдаев