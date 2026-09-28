Судьба семерых человек неизвестна после пожара на заводе петард в Ярославле

Судьба семи работников пиротехнического производства в селе Кубринск Ярославской области остается неизвестной после пожара. Они не выходят на связь, их местоположение неизвестно. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Пожар случился днем 28 сентября. МЧС сообщало, что пламя охватило два здания на территории производства. По данным источника «Ъ-Ярославль», там находились помещения компании ООO «Салют-Юг». Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. При разборе конструкций спасатели обнаружили тела пятерых человек. Одна женщина получила травму ноги, ее передали медикам.

СУ СК России по Ярославской области возбудило уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 3 ст. 217 УК РФ). По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.