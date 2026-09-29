KR Properties продал бизнес-центр в Химках

ГК «Риотэкс» приобрела бизнес-центр «Химки One» общей площадью 42 тыс. кв. м в подмосковных Химках. Об этом говорится в сообщении компании. Этот объект теперь будет называться «РТС Химки» и станет 19-м в сети бизнес-центров РТС.

Продавцом объекта выступила структура KR Properties Александра Клячина, основателя гостиничной сети Azimut. Компания регулярно продает свои активы. В частности, в марте 2026 года структуры холдинга вышли из проекта строительства жилья в Подмосковье, который планирует реализовать девелопер «Самолет» (см. “Ъ” от 18 марта).

Дарья Андрианова