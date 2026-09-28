Исчезла обвиняемая в растрате сожительница миллиардера Михаила Тамирова

Составлено ИИ-Ассистентъ

Уголовное дело против Лилии Невской по обвинению в растрате 133 млн рублей было возбуждено в августе 2024 года по заявлению дочери Михаила Тамирова, Кристины Тамировой, и изначально квалифицировалось как мошенничество, но позже было переквалифицировано на растрату. Обвинение утверждало, что Михаил Тамиров перевел деньги Лилии Невской незадолго до смерти в октябре 2022 года с целью уберечь их от мошенников, а Невская после его смерти не вернула их наследнице, а истратила. Гражданская жена миллиардера настаивала, что он подарил ей эти деньги в благодарность за заботу, так как они прожили вместе восемь лет.

4 июня 2025 года Гагаринский районный суд Москвы признал Лилию Невскую виновной в растрате в особо крупном размере и приговорил к четырем годам заключения, а также взыскал в пользу Кристины Тамировой 133 млн рублей. Приговор был обжалован как потерпевшей стороной, требовавшей ужесточить наказание до восьми лет, так и защитой, настаивавшей на оправдании подсудимой. Мосгорсуд 2 декабря 2025 года отменил приговор, посчитав, что районный суд допустил многочисленные нарушения, в том числе не учел доводы Невской о фактически супружеских отношениях с Тамировым и не оценил решение Гагаринского суда от мая 2025 года, отклонившего иск официальной вдовы Ирины Тамировой о признании перевода 133 млн рублей недействительным. В ходе гражданского дела Гагаринский суд в 2023 году первоначально встал на сторону Ирины Тамировой, но Второй кассационный суд в октябре 2024 года отменил это решение и вернул дело на новое рассмотрение.

Адвокат Лилии Невской Андрей Безрядов указывал, что Михаил Тамиров с 2015 по 2022 год потратил на содержание семьи Невской более 300 млн рублей, купив две квартиры, машино-место и два автомобиля премиум-класса. Он также отметил, что еще в феврале 2021 года Михаил Тамиров составил завещание, оставив все свое состояние дочери Кристине Тамировой.