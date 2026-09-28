Исчезла обвиняемая в растрате сожительница миллиардера Михаила Тамирова
“Ъ” стало известно о скандале в уголовном деле о предполагаемой растрате 133 млн руб., принадлежавших бывшему вице-президенту страховой группы «Спасские ворота», экс-топ-менеджеру группы «Мост» Михаилу Тамирову. Обвиняемая в этом преступлении бывшая сожительница миллиардера 41-летняя Лилия Невская не явилась на финал повторного процесса в Гагаринском райсуде Москвы, и тот распорядился принудительно доставить ее на разбирательство.
Ожидалось, что прения по уголовному делу пройдут 11 сентября, однако госпожа Невская на процесс не явилась. Как рассказал “Ъ” ее адвокат Андрей Безрядов, суд оформил его подзащитной принудительный привод, но дома ее не оказалось. Сам защитник признал, что не смог связаться с клиенткой, так как ее телефон был отключен. На слушании 23 сентября подсудимая вновь не появилась, и потерпевшая сторона ходатайствовала о ее аресте. Судья, впрочем, оформила повторный привод обвиняемой на 2 октября. Если в этот день госпожа Невская не появится в суде, ее уже будут искать, а разбирательство приостановят.
Подробнее — в материале «Ъ» «Вдове оформили привод»
Уголовное дело против Лилии Невской по обвинению в растрате 133 млн рублей было возбуждено в августе 2024 года по заявлению дочери Михаила Тамирова, Кристины Тамировой, и изначально квалифицировалось как мошенничество, но позже было переквалифицировано на растрату. Обвинение утверждало, что Михаил Тамиров перевел деньги Лилии Невской незадолго до смерти в октябре 2022 года с целью уберечь их от мошенников, а Невская после его смерти не вернула их наследнице, а истратила. Гражданская жена миллиардера настаивала, что он подарил ей эти деньги в благодарность за заботу, так как они прожили вместе восемь лет.
4 июня 2025 года Гагаринский районный суд Москвы признал Лилию Невскую виновной в растрате в особо крупном размере и приговорил к четырем годам заключения, а также взыскал в пользу Кристины Тамировой 133 млн рублей. Приговор был обжалован как потерпевшей стороной, требовавшей ужесточить наказание до восьми лет, так и защитой, настаивавшей на оправдании подсудимой. Мосгорсуд 2 декабря 2025 года отменил приговор, посчитав, что районный суд допустил многочисленные нарушения, в том числе не учел доводы Невской о фактически супружеских отношениях с Тамировым и не оценил решение Гагаринского суда от мая 2025 года, отклонившего иск официальной вдовы Ирины Тамировой о признании перевода 133 млн рублей недействительным. В ходе гражданского дела Гагаринский суд в 2023 году первоначально встал на сторону Ирины Тамировой, но Второй кассационный суд в октябре 2024 года отменил это решение и вернул дело на новое рассмотрение.
Адвокат Лилии Невской Андрей Безрядов указывал, что Михаил Тамиров с 2015 по 2022 год потратил на содержание семьи Невской более 300 млн рублей, купив две квартиры, машино-место и два автомобиля премиум-класса. Он также отметил, что еще в феврале 2021 года Михаил Тамиров составил завещание, оставив все свое состояние дочери Кристине Тамировой.