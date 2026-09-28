Вдове оформили привод

“Ъ” стало известно о скандале в уголовном деле о предполагаемой растрате 133 млн руб., принадлежавших бывшему вице-президенту страховой группы «Спасские ворота», экс-топ-менеджеру группы «Мост» Михаилу Тамирову. Обвиняемая в этом преступлении бывшая сожительница миллиардера 41-летняя Лилия Невская не явилась на финал повторного процесса в Гагаринском райсуде Москвы, и тот распорядился принудительно доставить ее на разбирательство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лилия Невская

Фото: Личный архив Лилии Невской Лилия Невская

Фото: Личный архив Лилии Невской

Ожидалось, что прения по уголовному делу пройдут 11 сентября, однако госпожа Невская на процесс не явилась. Как рассказал “Ъ” ее адвокат Андрей Безрядов, суд оформил его подзащитной принудительный привод, но дома ее не оказалось. Сам защитник признал, что не смог связаться с клиенткой, так как ее телефон был отключен. На слушании 23 сентября подсудимая вновь не появилась, и потерпевшая сторона ходатайствовала о ее аресте. Судья, впрочем, оформила повторный привод обвиняемой на 2 октября. Если в этот день госпожа Невская не появится в суде, ее уже будут искать, а разбирательство приостановят.

Лилия Невская 4 июня 2025 года была признана виновной в растрате в особо крупном размере (ч. 4. ст. 160 УК) и получила четыре года заключения. Как писал “Ъ”, уголовное дело в отношении сожительницы Михаила Тамирова, скончавшегося в возрасте 72 лет, было возбуждено полицией по заявлению дочери миллиардера Кристины Тамировой. Это произошло после того, как выяснилось, что перед своей смертью в октябре 2022 года тот перевел 133 млн руб. госпоже Невской. Обвинение утверждало, что деньги она получила лишь на время. Сделано это было якобы для того, чтобы уберечь состояние бизнесмена от мошенников — они сфабриковали исполнительные документы о взыскании с господина Тамирова 840 млн руб.

Действуя по доверенности от бизнесмена, женщина 28 сентября 2022 года перевела деньги на свой счет в банке, часть поместила на вклад, а после смерти господина Тамирова «вверенную на ответственное хранение» сумму наследнице не вернула, а «истратила».

Сама госпожа Невская вину отрицала, утверждая, что на протяжении восьми лет жила с господином Тамировым и заботилась о нем. Миллиардер в благодарность купил ей две квартиры и машины, а также ювелирные украшения и дорогую одежду — всего на сумму свыше 450 млн руб. Предчувствуя скорую смерть, он сделал ей очередной подарок.

Приговор был отменен Мосгорсудом 2 декабря 2025 года. Его обжаловали как потерпевшая, так и защита. Первая требовала ужесточить наказание до восьми лет, а адвокат осужденной призывал подсудимую оправдать. Вышестоящий суд счел, что при рассмотрении дела Гагаринский суд допустил многочисленные нарушения. Так, в решении апелляции говорилось, что райсуд не учел доводы подсудимой, которая утверждала, что с 2015 года фактически являлась женой Михаила Тамирова и он доверил ей распоряжение его счетами. Также судья не оценил данные защиты о том, что в мае 2025 года тот же Гагаринский суд отклонил иск официальной вдовы миллиардера Ирины Тамировой, требовавшей признать перевод госпоже Невской 133 млн руб. недействительным. Сама госпожа Невская, которую отпустили под подписку о невыезде, заявляла о своей невиновности.

Мария Локотецкая