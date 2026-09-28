Российская синхронистка Ромашина войдет в Международный зал славы плавания

Семикратную олимпийскую чемпионку по синхронному плаванию Светлану Ромашину включат в Международный зал славы плавания (ISHOF). Об этом рассказали в пресс-службе Федерации водных видов спорта России.

62-я ежегодная церемония включения в Зал славы состоится 10 апреля 2027 года в Форт-Лодердейле, рассказали в организации.

Госпоже Ромашиной 37 лет. В Федерации назвали ее самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания. Синхронистка 21 раз побеждала на чемпионатах мира и 13 раз становилась чемпионкой Европы. Она выступала в дуэтах с синхронистками Натальей Ищенко и Светланой Колесниченко.

В январе 2026 года Светлана Ромашина заняла должность главного тренера сборной России по синхронному плаванию. На этом посту она сменила Татьяну Покровскую, которая руководила национальной сборной с 1997 года.