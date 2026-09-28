В Воронежской области хотят направить 2,9 млрд на программу применения вторсырья

Воронежские власти подготовили документы об утверждении региональной программы на 2026—2030 годы по переходу к экономике замкнутого цикла, связанной с применением вторичных ресурсов и вторсырья из отходов. Как стало известно «Ъ-Черноземье», на реализацию программы предусмотрено свыше 2,9 млрд руб. из областного бюджета. Предполагается направить более 1 млрд руб. в 2027 году и свыше 1,8 млрд — в 2028-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Основной целью регпрограммы является достижение целевых показателей национального проекта «Экологическое благополучие», в том числе вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.

В 2024 году на территории Воронежской области, по данным Федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов (ТКО), образовалось 988 991,1 т ТКО. Из них обработано 596 753,7 т, утилизировано — 32 686,6 т, захоронено — 956 304,5 т. В регионе сейчас функционирует 14 полигонов ТКО, включенных в государственный реестр, а также четыре мусоросортировочных комплекса и два временных объекта размещения отходов.

Целевые показатели региональной программы предполагают, что доля утилизированных и переданных на утилизацию отходов из общей массы в период с 2026-го по 2030 год должна вырасти с 25% до 40%, доля обрабатываемых ТКО — увеличиться с 51,5% до 100%, а доля захораниваемых ТКО — уменьшиться с 96,7% до 52,3%. Также планируют повышать экологическую грамотность населения — охватить этим процессом до 1,4 млн человек за весь период программы.

Запланирован ввод в эксплуатацию ряда объектов. Максимальные сроки на их реализацию:

объект размещения отходов в Россошанском районе мощностью 84 тыс. т/год — апрель 2027-го;

комплекс переработки отходов (КПО) в Бобровском районе мощностью 40 тыс. т/год (обработка) и 40 тыс. т/год (размещение) — апрель 2027-го;

КПО в Бутурлиновском кластере мощностью 110 тыс. т/год (обработка), 80 тыс. т/год (размещение), 30 тыс. т/год (утилизация) — декабрь 2028-го;

КПО в Борисоглебском кластере мощностью 90 тыс. т/год (обработка), 50 тыс. т/год (размещение), 30 тыс. т/год (утилизация) — декабрь 2028-го;

реконструкция объекта обработки отходов в Россошанском районе мощностью 100 тыс. т/год — декабрь 2028-го;

объект утилизации отходов (производство грунта) в Россошанском районе мощностью 30 тыс. т/год — декабрь 2028-го;

объект утилизации (производство топлива) в Подгоренском районе мощностью 100 тыс. т/год — декабрь 2028-го;

КПО в Воронежском кластере мощностью 620 тыс. т/год (обработка), 400 тыс. т/год (размещение), 200 тыс. т/год (утилизация) — декабрь 2028-го;

Отмечается также, что в случае привлечения заемного финансирования возможна реализация инвестиционного проекта ООО «Экологическая инициатива» — создание производства по утилизации шин (получение резиновой «крошки»). Объем предполагаемого финансирования составляет 830,7 млн руб.

В конце августа стало известно, что в 2025-м в половине регионов Черноземья бизнес нарастил вложения в экологию. Лидером по абсолютному приросту стала Липецкая область, занявшая по этому показателю второе место в РФ. Воронежские предприятия, в свою очередь, инвестировали в экологию меньше всего в макрорегионе — 105 млн руб. При этом сумма за год выросла почти втрое.

Подробнее — в материале «Ъ-Черноземье» «Поставили на зеленое».

Денис Данилов