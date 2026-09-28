Ввод жилья в Нижегородской области сократился почти на 20%

Ввод жилья в Нижегородской области в январе—августе 2026 года сократился по сравнению с восемью месяцами прошлого года на 19,7% — до 802,8 тыс. кв. м. Об этом сообщили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Более половины введенных площадей (57,7%) приходится на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В Нижнем Новгороде сдали 385,8 тыс. кв. м жилья, в Борском округе — 66,6 тыс. кв. м, в Богородском округе — 65,4 тыс. кв. м.

В 2025 году ввод жилья в Нижегородской области сократился на 12,6% — до 1,7 млн кв. м.

Владимир Зубарев