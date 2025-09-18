Объем ввода жилья в Нижегородской области за восемь месяцев снизился на 31%

В Нижегородской области за восемь месяцев 2025 года введено 1,09 млн кв. м жилья. Это на 30,8% меньше в сравнении с январем-августом предыдущего года, следует из данных Нижегородстата. В процентном соотношении это худший показатель по темпам ввода жилья среди регионов Приволжского федерального округа.

Населением Нижегородской области из общей площади за восемь месяцев введено 775 тыс. кв. м — на 28,7% меньше в сравнении с январем-августом 2024 года.

В целом по России ввод жилья за отчетный период сократился на 5,3%, до 67,53 млн кв. м., по Приволжскому федеральному округу — на 12,2%, до 11,74 млн кв. м. Наибольший прирост в округе показал Пермский край — на 12,3%, до 1,2 млн кв. м. Также показатели улучшили Чувашия (на 8,7%, до 568,4 тыс. кв. м) и Татарстан (на 1,8%, до 2,85 млн кв. м). В остальных регионах округа ввод жилья сократился.

Как писал «Ъ-Приволжье», за первое полугодие 2025 года в Нижегородской области было введено 834 тыс. кв. м. жилья.

Галина Шамберина