Крупнейшие коллекторы купили лишь 43% проданных МФО долгов

По данным ID Collect (одна из крупнейших ПКО; статистика всех электронных торговых площадок и прямых продаж), по итогам восьми месяцев 2026 года объем закрытых сделок в сегменте цессии МФО составил 80,7 млрд руб., что на 14,7% больше чем за аналогичной период прошлого года. По данным электронной торговой площадки Debex, в отчетном периоде через нее было продано почти столько же МФО-портфелей, сколько за весь рекордный 2025 год. По словам гендиректора Debex Марата Брука, доля таких портфелей в общем объеме проданной задолженности составила около 36%, тогда как за аналогичный период прошлого года — 27%.

Вместе с тем участники рынка отмечают различия в структуре покупателей просроченных долгов. «Растущий объем продаж в сегменте МФО распределяется все более равномерно: доля топ-3 покупателей снизилась с 48% в первом квартале до 43% во втором и третьем»,— приводит данные господин Брук.

При этом в банковском сегменте концентрация остается очень высокой — «на тройку крупнейших коллекторов приходится более 70% покупок». На рост количества покупателей просрочки МФО указывают и в ID Collect. Гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности компании Александр Васильев отмечает, что на рынок «выходили и новые крупные игроки, и небольшие компании на фоне роста интереса к досудебным долговым портфелям из-за установления высоких судебных госпошлин и к сегменту в целом». «Годами вложения покупателей концентрировались в банковских портфелях, но в текущем году в МФО впервые направлено больше средств, чем в банковскую просрочку»,— говорит Марат Брук. Покупатели вложили в покупку банковских портфелей около 23 млрд руб. против 20 млрд руб. в МФО, приводят данные в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Подробнее — в материале «Микропросрочка — в массы».