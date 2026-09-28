Микропросрочка — в массы

По итогам восьми месяцев текущего года на продажу в рамках цессии было продано более 80 млрд руб. долгов микрофинансовых организаций (МФО), что почти на 15% больше, чем годом ранее. Рост предложения привлекает на рынок новых покупателей. В результате доля трех крупнейших профессиональных коллекторских организаций (ПКО) в сегменте цессии снизилась с 48 до 43%, в то время как в банковском сегменте она превышает 70%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По данным ID Collect (одна из крупнейших ПКО; статистика всех электронных торговых площадок и прямых продаж), по итогам восьми месяцев 2026 года объем закрытых сделок в сегменте цессии МФО составил 80,7 млрд руб., что на 14,7% больше чем за аналогичной период прошлого года. По данным электронной торговой площадки Debex, в отчетном периоде через нее было продано почти столько же МФО-портфелей, сколько за весь рекордный 2025 год. По словам гендиректора Debex Марата Брука, доля таких портфелей в общем объеме проданной задолженности составила около 36%, тогда как за аналогичный период прошлого года — 27%.

Вместе с тем участники рынка отмечают различия в структуре покупателей просроченных долгов. «Растущий объем продаж в сегменте МФО распределяется все более равномерно: доля топ-3 покупателей снизилась с 48% в первом квартале до 43% во втором и третьем»,— приводит данные господин Брук.

При этом в банковском сегменте концентрация остается очень высокой — «на тройку крупнейших коллекторов приходится более 70% покупок». На рост количества покупателей просрочки МФО указывают и в ID Collect. Гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности компании Александр Васильев отмечает, что на рынок «выходили и новые крупные игроки, и небольшие компании на фоне роста интереса к досудебным долговым портфелям из-за установления высоких судебных госпошлин и к сегменту в целом». «Годами вложения покупателей концентрировались в банковских портфелях, но в текущем году в МФО впервые направлено больше средств, чем в банковскую просрочку»,— говорит Марат Брук. Покупатели вложили в покупку банковских портфелей около 23 млрд руб. против 20 млрд руб. в МФО, приводят данные в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Сегмент долгов МФО интересен инвесторам по причине низкой стоимости входа, отмечают участники рынка. «Лоты сильно варьируются по объему, поэтому, имея даже несущественный размер инвестиций, возможно себя попробовать на рынке цессии»,— отмечают в НАПКА.

По данным Debex, средний размер лота на площадке по долгам МФО за девять месяцев составил 151 млн руб. (в третьем квартале — 205 млн руб.), в то время как по банковским долгам — 382 млн руб. (в третьем квартале — 399 млн руб.).

«Цена входа для покупателя становится все более значимым фактором. В МФО-сегменте сейчас расширяется группа компаний, которые обладают достаточным капиталом и инфраструктурой для регулярной покупки портфелей»,— констатирует гендиректор ПКО «Защита онлайн» Денис Загребельный.

Расширение круга покупателей усиливает конкуренцию на торгах и может оказывать поддержку ценам, особенно когда спрос на качественные портфели растет быстрее их предложения, отмечает Денис Загребельный. По данным ID Collect, по итогам первого полугодия 2026 года средневзвешенная цена продажи долгов составила 21,9% против 18% в 2025 году, прогноз на год — 22%.

Вместе с тем делать вывод о сформировавшейся долгосрочной тенденции на снижение доли крупнейших ПКО пока рано, считают эксперты. По словам Александра Васильева, пик продаж приходится на третий и четвертый кварталы, поэтому по итогам года распределение объемов по топовым покупателям может измениться. В настоящее время на рынке «воедино сошлись рост предложений и рост покупателей», указывает основатель Rodin.Capital Алексей Родин. Однако, по его словам, «со временем "экспериментаторы" уходят, в перспективе года доля крупных покупателей на рынке МФО вырастет и может достигнуть 50%».

Ксения Дементьева