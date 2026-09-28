Волгоградца, обвиняемого в убийстве многодетного отца, отправили в СИЗО

Жителя Красноармейского района Волгограда, обвиняемого в убийстве многодетного отца в сетевом магазине, отправили в СИЗО. Правоохранители расследуют уголовное дело по ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителя Красноармейского района Волгограда арестовали по делу об убийстве в магазине

Фото: Объединённая пресс-служба судов Волгоградской области Жителя Красноармейского района Волгограда арестовали по делу об убийстве в магазине

Фото: Объединённая пресс-служба судов Волгоградской области

Следствие полагает, что 26 сентября 32-летний фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, семь раз выстрелил в посетителя магазина «Магнит». По предварительным данным, последний сделал обвиняемому замечание о его нецензурной брани. После стрельбы волгоградец скрылся. Позднее, в тот же день, его задержали.

Потерпевший скончался от пяти огнестрельных ранений на месте происшествия до приезда скорой. По данным полиции, погибший — 36-летний отец пятерых детей в возрасте от 1,5 до 9 лет. Как сообщают некоторые Telegram-каналы, дети стали очевидцами произошедшего.

Постановлением Красноармейского районного суда обвиняемый арестован до 27 ноября 2026 года. Постановление в законную силу не вступило.

Марина Окорокова