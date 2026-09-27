В Волгограде застрелили многодетного отца в магазине из-за замечания

В Красноармейском районе Волгограда задержан 32-летний местный житель, подозреваемый в убийстве посетителя магазина. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем MAX-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД России Фото: МВД России

По данным полиции, 36-летний мужчина сделал замечание другим покупателям, выражавшимся нецензурной бранью. После этого в него выстрелили несколько раз, по информации Telegram-каналов, на глазах у детей. Волгоградец скончался до приезда скорой. У погибшего остались пятеро детей от 1,5 до 9 лет.

Стрелявший скрылся, но был задержан по горячим следам при силовой поддержке Росгвардии. Подозреваемый доставлен в следственные органы.

Нина Шевченко