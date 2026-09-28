ТАСС: власти России планируют продлить запрет на экспорт дизеля еще на месяц

Правительство России готовит документ о продлении запрета на экспорт дизельного топлива для производителей еще на один месяц — до конца октября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Как уточнил собеседник агентства, документ находится на этапе согласования. Сейчас запрет на экспорт дизеля для производителей действует до 30 сентября. Для остальных участников рынка ограничения продолжат действовать до 31 января 2027 года.

В начале сентября вице-премьер России Александр Новак заявлял, что поставки дизеля за рубеж возобновятся по мере накопления запасов. По его словам, власти следят за тем, чтобы не допустить остановок НПЗ и затоваривания на рынке.