Что ждать от российских игроков в новом сезоне НХЛ

В богатом наборе самых любопытных тем стартующего во вторник, 29 сентября, очередного сезона Национальной хоккейной лиги целый ряд связан с российскими игроками. Александр Овечкин, кажется, прощается с чемпионатом, в котором его «Вашингтон Кэпиталс» наконец похож на одного из претендентов на Кубок Стэнли. Явно охотиться за ним вместе с «Вашингтоном», победителем предыдущего розыгрыша «Каролина Харрикейнс» и еще несколькими клубами собираются действующие обладатели призов лучшему вратарю и просто лучшему игроку лиги Андрей Василевский и Никита Кучеров из «Тампа-Бей Лайтнинг». А «Флорида Пантерс» будет пытаться подтвердить фаворитский статус без голкипера Сергея Бобровского, верой и правдой служившего ему в моменты триумфов.

В Канаде и США перед открытием сезона в любой лиге обожают составлять шорт-листы самых-самых интригующих, самых-самых занятных моментов, их касающихся. Дефицита тем, конечно, не бывает никогда. Но на сей раз выбор, кажется, был особенно богат. Богатство обеспечили в том числе бурное межсезонье, рванувшие вверх вместе с потолком зарплат суммы контрактов, обилие переходов в поисках спортивного и финансового счастья, подогретые их ростом амбиции — и персональные, и клубные. Иногда они трансформируются в ситуации даже со слегка скандальным оттенком.

Как, например, пройти мимо истории с Коннором Хеллибайком, американским вратарем, героем февральской Олимпиады, который потребовал обмена из своего «Виннипег Джетс», так до начала регулярного чемпионата его не дождался и объявил что-то наподобие забастовки? Черт его знает, что теперь с ним будет, где окажется… Или мимо истории с «Эдмонтон Ойлерс», который никак не может конвертировать безумный класс некоторых своих хоккеистов — Коннора Макдэвида, Леона Драйзайтля — во что-то грандиозное и так устал от этого, что рискнул назначить тренером Майка Бэбкока? Бэбкок когда-то слыл хоккейным мэтром, брал Кубок Стэнли, золото Олимпиад и чемпионата мира. Но в НХЛ — именно по ходу сезона — он не трудился с 2019 года, а когда в 2023-м его пригласил «Колумбус Блю Джекетс», наставник-ветеран не дотянул до официальных игр из-за ЧП. Выяснилось, что тимбилдинг он проводит, заставляя игроков делиться личными фото из своего телефона. НХЛ, которая пришла в шок от того, насколько далек Бэбкок от современной повестки, даже пришлось сейчас выписывать ему специальное разрешение на возобновление работы в лиге.

Впрочем, случаи с вратарем-забастовщиком и выкарабкавшимся из опалы тренером — не главные предстартовые хиты. А среди главных — немало таких, которые так или иначе связаны с российскими хоккеистами. А какой из них по количеству упоминаний в профильных медиаресурсах на первом месте, догадаться нетрудно.

Подробнее — в материале «Русские и тут».