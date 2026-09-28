«Актер-маньяк» сыграл финальную сцену

Суд в Московской области приговорил к пожизненному лишению свободы Алексея Гаськова, прозванного в СМИ «актером-маньяком» из-за того, что в прошлом он недолгое время учился во ВГИКе. Уроженца Новосибирской области признали виновным в совершении десяти убийств в Москве и Подмосковье в начале 2000-х годов. Своих жертв маньяк насиловал, а последней, кто подверглась сексуальному насилию от Алексея Гаськова, стала дочь его сожительницы. Ранее убийца уже отбывал срок за изнасилование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Гаськов

Фото: СК Подмосковья Алексей Гаськов

Фото: СК Подмосковья

Мособлсуд в ходе закрытого заседания 28 сентября признал Алексея Гаськова виновным в убийствах, совершенных с особой жестокостью (п. «а», «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), совершении насильственных действий сексуального характера, изнасиловании несовершеннолетней, а также совершении развратных действий и склонении ребенка к распитию алкоголя (п. «а» ч. 5 ст. 132; п. «а» ч. 5 ст. 131; ч. 5 ст. 135; ч. 1 ст. 151 УК РФ). Судья назначил подсудимому пожизненное лишение свободы, как и просило гособвинение. Также с Алексея Гаськова взыскали 3 млн руб. в пользу потерпевшей. Отбывать срок маньяк будет в одной из колоний особого режима.

Как уже рассказывал “Ъ”, основные эпизоды дела Гаськова связаны с серией убийств и изнасилований, которые он совершал в Москве и Подмосковье с июля по ноябрь 2002 года.

В столицу уроженец Бердска (Новосибирская область) приехал поступать во ВГИК, попал на курс Эммануила Виторгана, однако через полгода был отчислен за пьянство и прогулы.

До этого Алексей Гаськов уже учился в Новосибирском государственном театральном институте, откуда его отчислили по той же причине.

Согласно материалам дела, убийца искал жертв в парках в темное время суток. Его интересовали молодые девушки (как минимум три из убитых были студентками). Алексей Гаськов знакомился с ними, заводил в безлюдные места, а затем бил тяжелым предметом по голове, насиловал и душил. Таким образом Гаськов убил трех жительниц Бабушкинского района Москвы. Через несколько месяцев его жертвой стала абитуриентка московского колледжа, которую он заманил в подольский лесопарк.

Через некоторое время маньяк в один день убил двух девушек в Центральном городском парке подмосковного Пушкино. Там же он через некоторое время поссорился с прохожим мужчиной, которого смертельно ранил ножом. Затем Алексей Гаськов снова вернулся в Москву и совершил два убийства на северо-востоке столицы.

С последней, десятой жертвой преступник расправился недалеко от студенческого общежития в Химках. Ею оказалась 23-летняя Агнес Каролина Сантистебан — племянница советника президента Перу, приехавшая изучать хореографию в Московском государственном институте культуры.

Позже убийца рассказал на допросе, что студентка привлекла его «нерусской» внешностью.

После череды убийств Алексей Гаськов уехал к себе на родину. Однако в Бердске его задержали по подозрению в убийстве местной жительницы 25-летней Юлии Забиранник. Тело девушки со следами изнасилования и удушения нашли в квартире в декабре 2002 года. Следователи обнаружили отпечатки пальцев «актера-маньяка» на банке пива, закатившейся под диван.

Изначально задержанный отрицал причастность к убийству, но затем признал вину и даже рассказал о подмосковных эпизодах. Однако фигурант сильно путался в показаниях, а впоследствии экспертиза доказала непричастность Алексея Гаськова к убийству Юлии Забиранник.

В итоге выяснилось, что преступление совершил друг несостоявшегося актера Михаил Юдин, с которым они вместе находились в квартире, где была убита девушка. Впоследствии Юдин был осужден за убийство пяти девушек, изнасилования и ограбления, совершенные в 1999–2002 годах, и получил прозвища «бердский маньяк» и «джинсовый маньяк». Последнее за то, что выбирал жертвами брюнеток в обтягивающих джинсах. Сейчас он отбывает пожизненный срок в колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе.

Алексея Гаськова тогда отпустили на свободу, но в 2006 году он получил десять лет колонии за изнасилование дочери женщины, с которой у него на тот момент были отношения.

Новое расследование убийств в столичном регионе началось в 2024 году. Материалы заново изучили сотрудники подмосковного управления СКР и Главного управления уголовного розыска МВД. Им удалось соединить разрозненные преступления в серию, а экспертиза ДНК подтвердила причастность Алексея Гаськова к убийствам. На тот момент «актер-маньяк» уже отбыл срок и жил в Бердске с женщиной и ее дочерью от первого брака.

В июле 2024 года Гаськова задержали.

Помимо убийств более чем 20-летней давности, в материалах дела есть и показания дочери сожительницы, которая утверждала, что он регулярно ее спаивал и насиловал.

На следствии Алексей Гаськов признал вину и заявил о раскаянии. Он сотрудничал с правоохранителями и участвовал в следственных действиях на местах преступлений, подробно рассказывая обстоятельства убийств. Однажды он даже заявил, что убил более 100 человек с 1995 по 2002 год. Доказательств его словам, однако, следствие так и не нашло.

Никита Черненко