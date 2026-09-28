89-летний бард Юлий Ким дал концерт в ЦДЛ

Классик авторской песни Юлий Ким на концерте в Центральном доме литераторов показал себя бодрым как творчески, так и физически. В концертной программе «Белеет мой парус» известные песни из кинофильмов чередовались с бардовскими произведениями. Нашлось место и для стихов и прозы, а также воспоминаний. Максимально консервативная сценография — стул, стол, микрофон и гитара — отсылала к аскетичной стилистике творческих вечеров давних лет. Концерт Юлия Кима организовал столичный лекторий «Прямая речь».

В декабре Юлию Киму исполнится 90. Хозяин вечера не раз вспоминал Булата Окуджаву, связанных с ним историй нашлось много. Среди прочего старший коллега был причастен к избавлению Кима от псевдонима Михайлов. Псевдонимом его вынуждали пользоваться в течение 16 лет.

Уровень своего мастерства как исполнителя Юлий Ким оценивает совсем скромно. «Я на гитаре играю, как любитель из 50-х годов XX века,— сказал он в недавнем интервью YouTube-каналу "Откройте, Давид".— Этот стиль я называю подзаборным». На концерте артист тоже посыпал пеплом голову: «Жестокое танго» из фильма «12 стульев» Марка Захарова прервал на середине, сказав: «Сегодня с этим танго я не справился, не буду его портить». Публика реагировала на такие эпизоды максимально доброжелательно: в зал пришли скорее чтобы прикоснуться ко времени и к легенде, чем на отрепетированное с иголочки шоу.

Подробнее о концерте читайте в материале «Попутный ветер барда».