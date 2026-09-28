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Попутный ветер барда

Юлий Ким в преддверии 90-летия выступил в ЦДЛ

Классик авторской песни Юлий Ким на концерте в Центральном доме литераторов показал себя бодрым как творчески, так и физически. В концертной программе «Белеет мой парус» известные песни из кинофильмов чередовались с бардовскими произведениями. Нашлось место и для стихов и прозы, а также воспоминаний, которых у Кима наберется и на целый мемуарный марафон. В ностальгическую атмосферу окунулся Кирилл Корниленко.

Юлий Ким признался, что благодаря доброжелательному настрою публики брал ноты, которых от самого себя не ожидал

Юлий Ким признался, что благодаря доброжелательному настрою публики брал ноты, которых от самого себя не ожидал

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Юлий Ким признался, что благодаря доброжелательному настрою публики брал ноты, которых от самого себя не ожидал

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Максимально консервативная сценография — стул, стол, микрофон и гитара — отсылала к аскетичной стилистике творческих вечеров давних лет. Концерт Юлия Кима организовал столичный лекторий «Прямая речь», в маленькое помещение которого попросту не уместились бы все желающие: интеллигентная публика, в основном почтенного возраста, заполнила весь Большой зал ЦДЛ. В декабре Юлию Киму исполнится 90, он приближается к статусу творческого долгожителя, к вступлению в клуб, в котором уже состоят Владимир Дашкевич, Александра Пахмутова, Эдвард Радзинский, Олег Басилашвили и Раймонд Паулс (а 100-летний Александр Зацепин — и вовсе в следующей лиге).

Биография Кима в большой степени связана с композиторами, на чью музыку ложились его тексты для кино: Геннадием Гладковым, Алексеем Рыбниковым, Владимиром Дашкевичем. При этом для многих песен, попавших на экран, у него была и собственная музыка. Например, мэтр спел в ЦДЛ свою версию пиратской песни «Прощай, Дженни» из фильма «Остров сокровищ». «Музыка Рыбникова очень хороша. Но моя мне нравится больше»,— пояснил он. На последнем припеве, впрочем, все-таки сыграл привычную мелодию, которая звучит в фильме. А заодно исполнил не вошедшую в киношлягер «Пиратскую пляску».

Хозяин вечера не раз вспоминал Булата Окуджаву, связанных с ним историй нашлось много. Среди прочего старший коллега был причастен к избавлению Кима от псевдонима Михайлов. Псевдонимом его вынуждали пользоваться в течение 16 лет.

Ким подписывал письма в поддержку диссидентов, иногда и составлял их сам, а также редактировал правозащитный бюллетень «Хроника текущих событий», и в итоге преподавать в школе и выступать публично ему запретили, но оставили заработок в кино. «Уже в горбачевское время псевдоним отменил своей властной рукой Булат Окуджава,— рассказал на концерте Юлий Черсанович.— Для "Литературной газеты" он написал статью обо мне и сообщил читающей публике о том, что и так многие знали: что Михайлов — это Ким».

Уровень своего мастерства как исполнителя Юлий Ким оценивает совсем скромно. «Я на гитаре играю, как любитель из 50-х годов XX века,— сказал он в недавнем интервью YouTube-каналу "Откройте, Давид".— Этот стиль я называю подзаборным».

На концерте артист тоже посыпал пеплом голову: «Жестокое танго» из фильма «12 стульев» Марка Захарова прервал на середине, сказав: «Сегодня с этим танго я не справился, не буду его портить».

Публика реагировала на такие эпизоды максимально доброжелательно: в зал пришли скорее чтобы прикоснуться ко времени и к легенде, чем на отрепетированное с иголочки шоу.

А во времени Ким унес своих зрителей максимально далеко. По меньшей мере половина программы была посвящена трем молодым годам на Камчатке, где в небольшом клубе села Анапка происходило становление Кима-барда. Прозвучали и забавные рассказы про кражу с местным физруком досок для лодки, и попурри, начатое с самой, пожалуй, известной песни того периода — «Рыба-кит», и парочка «фотографически точных зарисовок тамошнего быта» как в песнях, так и в стихах.

Еще один блок концерта — песни о любви. После композиции «Тема любви» пришло время диптиха из фильма «Обыкновенное чудо»: «Дуэта Эмиля и Эмилии» на правах нежной любовной лирики и «Песни министра-администратора» в качестве иллюстрации циничной стороны чувства. «Я на лодочке плыву» с переходом в «Синий троллейбус» Окуджавы стали еще одним ярким «двойным» номером в этом блоке.

Рассказав историю создания «Песни Остапа» из «12 стульев», Юлий Ким завершил творческий вечер ее хоровым исполнением с залом. «Ваше сочувственное внимание придавало мне сил,— вновь вспомнив накладки, сказал на прощание Юлий Черсанович.— Я брал такие ноты, которые не ожидал от самого себя!» Обошлось без выходов на бис, зато была автограф-сессия, на которую выстроилась внушительная очередь.

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