Самая титулованная синхронистка Ромашина войдет в Международный зал славы

Составлено ИИ-Ассистентъ

Министерство спорта России 13 января 2026 года утвердило Светлану Ромашину главным тренером национальной команды по синхронному плаванию.

Она сменила на этом посту Татьяну Покровскую, которая занимала должность главного тренера сборной России по синхронному плаванию с 1998 по 2025 год и является советником председателя Федерации водных видов спорта России.

В августе 2026 года российские синхронистки завоевали золотые медали в технической программе на юниорском чемпионате мира в Будапеште, а также стали первыми на чемпионате Европы по водным видам спорта в произвольной программе командных соревнований в Париже.