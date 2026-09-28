Самая титулованная синхронистка Ромашина войдет в Международный зал славы
Синхронистка Светлана Ромашина будет введена в Международный зал славы плавания. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России.
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ
Церемония состоится 10 апреля 2027 года в Форт-Лодердейле (штат Флорида). Светлана Ромашина станет девятой российской синхронисткой, удостоенной включения в Зал славы.
37-летняя Светлана Ромашина является самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания: семь раз выигрывала Олимпийские игры, 21 раз — чемпионат мира, 13 раз — первенство Европы. Она завершила спортивную карьеру в 2023 году. С 2026 года госпожа Ромашина занимает должность главного тренера сборной России по синхронному плаванию.
Министерство спорта России 13 января 2026 года утвердило Светлану Ромашину главным тренером национальной команды по синхронному плаванию.
Она сменила на этом посту Татьяну Покровскую, которая занимала должность главного тренера сборной России по синхронному плаванию с 1998 по 2025 год и является советником председателя Федерации водных видов спорта России.
В августе 2026 года российские синхронистки завоевали золотые медали в технической программе на юниорском чемпионате мира в Будапеште, а также стали первыми на чемпионате Европы по водным видам спорта в произвольной программе командных соревнований в Париже.